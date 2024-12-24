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文大校友會送愛 身障家庭聖誕聯歡

記者尤昱程／紐約報導
美東中國文化大學校友會於日前舉辦「2024年身障家庭聖誕聯歡會」，活動溫馨感人。(記者尤昱程／攝影)
美東中國文化大學校友會於日前舉辦「2024年身障家庭聖誕聯歡會」，活動溫馨感人。(記者尤昱程／攝影)

美東中國文化大學校友會日前在法拉盛僑教中心舉辦「2024年身障家庭聖誕聯歡會」，旨在為身心障礙者及其家庭提供支持，並讓他們在社區中感受到關懷與溫暖，該活動吸引32個身心障礙者家庭參與，參加人數接近100人。

校友會會長劉伊蘋表示，此次活動對她個人意義重大，這不僅是一次對社區的回饋，也是一次對校友會價值的重新定義。她說，「我們平時舉辦的多是年會或者聚會型的活動，但這次的活動讓我們所有人都覺得，能為社區做更多有意義的事才是真正的成就。」

劉伊蘋說，活動的靈感來自校友中的一位理事，這位理事提到20年前曾有過類似的活動，但後來因資源不足而中斷。當理事提議重啟這一活動時，她立刻感到這是一個不可錯過的機會，「我們討論後認為，這是校友會可以為社區帶來更多正能量的一步，於是從9月份開始全力籌備。」

活動當天，主辦方為每位孩子精心準備了聖誕禮物和抽獎活動，並提供了上台表演的機會，讓孩子們展現自己的才華與熱情。參與活動的家長馮斌表示，除了適應新環境的挑戰外，身心障礙家庭在移民社區中面臨的困難更為複雜，「語言障礙和資源不足使得我們的處境更加艱難。我希望社會大眾和政府能更加關注並支持這些有特殊需求的孩子。」

另一位家長冉燕飛則表示，撫養患有特殊需求的孩子充滿挑戰，但信仰支撐她走過艱難時刻。孩子在八歲前無法說話，經持續祈禱後終於開口，且言語總是充滿正能量，被稱為「社交蝴蝶」。她說，這段經歷讓她學會無條件的愛，並希望孩子未來能過上快樂健康的生活。

僑教中心副主任王鈺淇、法拉盛獅子會8468分會會長吳黃景、中華民國美東僑生聯誼會會長張子傑、美東中國文化大學校友會顧問王涵萬、副會長陳美華等人皆至現場參與活動。

冉燕飛的兒子Samuel Chen(右一)原計畫進行個人歌舞表演，但他熱情地號召...
冉燕飛的兒子Samuel Chen(右一)原計畫進行個人歌舞表演，但他熱情地號召台下其他小朋友一同上台，將舞台變成了充滿歡樂與活力的集體表演。(記者尤昱程／攝影)
Lisa Baw(右)獻唱聖誕歌曲。(記者尤昱程／攝影)
Lisa Baw(右)獻唱聖誕歌曲。(記者尤昱程／攝影)
校友會會長劉伊蘋(左一)也加入載歌載舞，好不熱鬧。(記者尤昱程／攝影)
校友會會長劉伊蘋(左一)也加入載歌載舞，好不熱鬧。(記者尤昱程／攝影)
主辦方準備大蛋糕，讓許多孩子樂開懷。(記者尤昱程／攝影)
主辦方準備大蛋糕，讓許多孩子樂開懷。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛 中華民國 移民

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