兒童中秋繪畫比頒獎禮 疫後首恢復舉行

人力中心中文學校舉辦第十二屆兒童中秋繪畫比賽頒獎典禮。(記者尤昱程／攝影)

人力中心中文學校近日在紐約華僑文教服務中心舉辦第十二屆兒童中秋 繪畫比賽頒獎典禮，現場同時發布畫冊並展出獲獎作品。這是該學校疫情 後首次恢復現場頒獎活動，僑教中心主任陳永豐以及亞潮萌創辦人朱雅婷等嘉賓出席。

人力中心中文學校校長、比賽籌委會主席石蔚靜表示，本屆繪畫比賽共收到408幅參賽作品，主題相當多元。她說，這些作品充分展示了孩子們豐富的想像力和創造力，每一幅畫都是他們生活的縮影，講述著家庭、成長與文化的故事。

石蔚靜表示，比賽旨在為在美成長的孩子搭建平台，讓他們學習並理解中華文化的內涵，並通過繪畫活動增進親子關係，鼓勵孩子們在雙文化背景下自我探索與成長。

城市公益聯合會會長文敏表示，這次繪畫比賽不僅讓孩子們有機會展示自己的藝術才華，也讓社區看到下一代對文化的熱愛與傳承。她說，「這些畫作裡充滿童真的情感，也反映出孩子們對生活細緻的觀察與理解。希望未來有更多這樣的活動，讓孩子們找到自信，並在藝術中成長。」

比賽由藝術家王玉環、鄧雅雲及Jason Eisner擔任評審，最終評選出90位獲獎者，分為少年組、兒童組及幼兒組。各組設有一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優勝獎4名，以及入圍 獎20名。並由少年組二等獎得主王珍妮(Jenny Wang)、池嘉蓉(Terisa Chi)及三等獎得主龍蔚欣(Tina Long)代表獲獎者發言。