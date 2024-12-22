華男C線遭襲 憂冷天遊民泛濫

范先生在搭乘C線時被34街上車的男子無故襲擊，讓他擔心因天氣轉涼，會有更多精神不穩定的遊民出現在地鐵系統。(記者曹馨元╱攝影)

紐約地鐵 系統長期以來因安全問題而遭到詬病，本年多次發生罪案，涉及傷人、槍擊等暴力行為。近日，華男范先生在搭乘前往曼哈頓上城的C線時被無故襲擊，讓他擔心因天氣轉涼，會有更多精神不穩定的遊民 出現在地鐵系統，導致地鐵愈發「髒亂差」。

19日上午接近11時，范先生從曼哈頓下城搭乘地鐵前往位於59街的哥倫布圓環(Columbus Circle)。一名中年白人男子在34街賓州車站(Penn Station)附近上車，據范先生描述，這名男子穿著破爛，「身上有瘀青針孔，精神不太正常，看上去像長期吸毒的遊民」。

這名男子上車後，「一下子就跪到了車廂中間」，不斷祈求乘客給他一些零錢。「當時車廂裡人也不多，所有人都在玩手機」，已在紐約居住兩年有餘的范先生見慣了這類事件，對此不以為意。

這名男子見沒人願意給他錢，便站起來在車廂內罵罵咧咧地行走，在經過范先生時，一下打掉了他手握的咖啡 杯，力氣之大讓「咖啡杯直接飛到了車廂的另一頭」。范先生表示，當時車廂內大家面面相覷，沒人敢輕舉妄動；所幸，男子在下一站就選擇下車。

雖然這是范先生第一次在紐約地鐵遭遇針對他的無故攻擊，但他並不感到意外，「紐約地鐵在我心中就是這個形象，今天可能是我，明天可能是別的人」。范先生認為，自己恰巧不走運，成了該男子的出氣筒，「他看沒人給他錢，還有人氣定神閒喝咖啡，所以很生氣」。

據了解．地鐵系統往往是天冷時遊民的「避難所」，遊民會更多逗留在溫暖的車廂或站台內。根據大都會運輸署(MTA)的「顧客滿意度調查」，在氣溫更低的春季，僅有45%的乘客表示其在地鐵車廂內感到安全。相比之下，在氣溫更舒適的秋季，這一比例為54%。

今年9月，包括地鐵、巴士在內的交通系統共收到420起違法投訴，相比去年同期上升14%。