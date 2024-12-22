我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

華男C線遭襲 憂冷天遊民泛濫

記者曹馨元╱紐約報導
范先生在搭乘C線時被34街上車的男子無故襲擊，讓他擔心因天氣轉涼，會有更多精神不穩定的遊民出現在地鐵系統。(記者曹馨元╱攝影)
范先生在搭乘C線時被34街上車的男子無故襲擊，讓他擔心因天氣轉涼，會有更多精神不穩定的遊民出現在地鐵系統。(記者曹馨元╱攝影)

紐約地鐵系統長期以來因安全問題而遭到詬病，本年多次發生罪案，涉及傷人、槍擊等暴力行為。近日，華男范先生在搭乘前往曼哈頓上城的C線時被無故襲擊，讓他擔心因天氣轉涼，會有更多精神不穩定的遊民出現在地鐵系統，導致地鐵愈發「髒亂差」。

19日上午接近11時，范先生從曼哈頓下城搭乘地鐵前往位於59街的哥倫布圓環(Columbus Circle)。一名中年白人男子在34街賓州車站(Penn Station)附近上車，據范先生描述，這名男子穿著破爛，「身上有瘀青針孔，精神不太正常，看上去像長期吸毒的遊民」。

這名男子上車後，「一下子就跪到了車廂中間」，不斷祈求乘客給他一些零錢。「當時車廂裡人也不多，所有人都在玩手機」，已在紐約居住兩年有餘的范先生見慣了這類事件，對此不以為意。

這名男子見沒人願意給他錢，便站起來在車廂內罵罵咧咧地行走，在經過范先生時，一下打掉了他手握的咖啡杯，力氣之大讓「咖啡杯直接飛到了車廂的另一頭」。范先生表示，當時車廂內大家面面相覷，沒人敢輕舉妄動；所幸，男子在下一站就選擇下車。

雖然這是范先生第一次在紐約地鐵遭遇針對他的無故攻擊，但他並不感到意外，「紐約地鐵在我心中就是這個形象，今天可能是我，明天可能是別的人」。范先生認為，自己恰巧不走運，成了該男子的出氣筒，「他看沒人給他錢，還有人氣定神閒喝咖啡，所以很生氣」。

據了解．地鐵系統往往是天冷時遊民的「避難所」，遊民會更多逗留在溫暖的車廂或站台內。根據大都會運輸署(MTA)的「顧客滿意度調查」，在氣溫更低的春季，僅有45%的乘客表示其在地鐵車廂內感到安全。相比之下，在氣溫更舒適的秋季，這一比例為54%。

今年9月，包括地鐵、巴士在內的交通系統共收到420起違法投訴，相比去年同期上升14%。

地鐵 遊民 咖啡

上一則

康尼島地鐵刺殺案 華裔男嫌恐面臨終身監禁

下一則

法拉盛老人公寓 居民數千元糧食券被盜刷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

斯靜格籌款宴： 改革遊民所等4大議題

斯靜格籌款宴： 改革遊民所等4大議題
MTA董事會批准財政計畫 地鐵、公車票價明年8月恐漲至3元左右

MTA董事會批准財政計畫 地鐵、公車票價明年8月恐漲至3元左右
加強節日地鐵安全 州府增派250國民兵

加強節日地鐵安全 州府增派250國民兵
紐約地鐵公車票價明年又漲？MTA通過：漲到3元

紐約地鐵公車票價明年又漲？MTA通過：漲到3元

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切