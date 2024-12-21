追思劉文健警探 逾百警員參與

12月20日為華裔警探劉文健與搭檔拉莫斯逝世10周年紀念，市警同仁與劉文健家人來到其長眠的布碌崙柏山墓園悼念。(圖片取自市警工會官網)

12月20日為華裔警探劉文健與搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)逝世10周年紀念，市警局同仁與劉文健家人當日來到其長眠的布碌崙 (布魯克林)柏山墓園(Cypress Hills Cemetery)悼念，並於Saints Church教堂舉行追思會。

2014年，來自廣東台山的劉文健與搭檔拉莫斯在布碌崙街頭執勤時不幸遭槍手射殺，得年32歲。追思當天，除超過百位警員來到柏山墓園致意外，劉文健的遺孀陳佩霞與女兒劉安兒、雙親劉偉棠和李秀燕、市議員莊文怡及多位社區人士皆到場參與紀念活動。莊文怡表示，這場無謂而悲劇性的損失讓人深感痛心，儘管已過去十年，社區仍深切悼念他們的離去，「這場巨大損失所帶來的眼淚與痛苦，仍歷歷在目。」

陳佩霞失去丈夫後在朋友的建議下領養黑色拉布拉多犬，並在2018年創立「劉文健警探基金會」，以這段經歷為啟發，專為不幸殉職的警員與消防員家屬贈予治療犬，透過狗狗的陪伴緩和失去至親之痛。此外，劉文健逝世10周年之際，今年新建的第331小學也成功在亞太裔傳統月期間，命名為「劉文健公民領導力與創業學校」(Wenjian Liu School of Civic Leadership and Entrepreneurship)，為布碌崙首間以亞裔 美國人命名的學校，也是紐約市 第二間以亞裔美國人命名的學校。