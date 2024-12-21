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紐約連鎖零售店 去年關門百多家

記者曹馨元╱紐約報導
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市的零售業正在持續受到線上購物風靡的影響。過去一年內，五個行政區內的連鎖零售店關閉了百多家，然而食品連鎖店仍具競爭力，未受到牽連。

城市未來中心(Center for an Urban Future)的最新報告指出，去年全市8148家連鎖零售店中，有109家已經關閉，導致總數下降至8039家。此外，今年還有十家連鎖品牌關閉了在紐約市的所有分店，包括餐飲品牌TGI Fridays、內衣品牌La Perla及眼鏡品牌Oakley。

這一數據延續了多年來的趨勢，許多全國性零售商在紐約市的分店數量仍較新冠疫情前低。但與此同時，食品類零售店卻沒有受到牽連；Dunkin Donuts連續第17年在紐約市成為分店最多的連鎖品牌，共有626家，Popeyes也新開了13家分店，為分店數量增加最多的品牌。

城市未來中心執行董事鮑爾斯(Jonathan Bowles)表示，雖然紐約市的商品類零售店愈來愈少，但食品連鎖店數量仍在上升，「人們仍在逛街、購物、走出家門」。他也指出，自線上購物風靡以來，商品類線下門店的生意便一直受到影響，「實在很難與電商競爭。」

數據也顯示，自2019年以來，最大的13家連鎖品牌總共在紐約市關閉了797家店鋪，平均每個品牌損失61家；在去年，Duane Reade、T-Mobile、7-Eleven失去的店面最多。

華埠商業改進區總監陳作舟表示，在曼哈頓華埠，幾乎看不到任何的連鎖品牌，因為「中國人很會做生意」，曾試圖在華埠開店的Duane Read等都最終倒閉，「連鎖品牌的價格競爭力及利潤率比不上華人店鋪。」

同時，他也指出，連鎖品牌門店的減少其實是給了小商家更多機會，「大品牌可以規模化，大魚吃小魚，我們很吃虧。」而從城市規畫的角度上，陳作舟認為，連鎖品牌遍地導致城市失去了獨特的個性，「每個街角都是Duane Reade，讓你都看不出自己在哪個城市。」

受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(美聯...
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(美聯社)

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