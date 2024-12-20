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性騷苦主撤訴 前州長葛謨反控前助理誹謗索賠

記者范航瑜╱紐約報導
班奈特是11名指控葛謨性騷擾的女性之一，眾多指控最終導致葛謨於2021年辭職。(美聯社)
班奈特是11名指控葛謨性騷擾的女性之一，眾多指控最終導致葛謨於2021年辭職。(美聯社)

前州長葛謨(Andrew Cuomo)19日向前助理班奈特(Charlotte Bennett)提起訴訟，指控她散布虛假性騷擾指控，意圖損害其聲譽。他在法庭文件中表示，將向班奈特索求賠償。

班奈特是11名指控葛謨性騷擾的女性之一，眾多指控最終導致葛謨於2021年辭職。此次反訴距班奈特撤回針對葛謨的性騷擾訴訟僅十天，而葛謨正考慮於2025年競選紐約市市長。

前州長葛謨(Andrew Cuomo)19日向前助理班奈特(Charlotte ...
前州長葛謨(Andrew Cuomo)19日向前助理班奈特(Charlotte Bennett)提起訴訟。(美聯社)

本月初，班奈特宣布撤回針對葛謨及其三名助手的聯邦訴訟，理由是「無法忍受葛謨利用法律程序持續對其造成傷害」，但她針對紐約州府的訴訟將繼續進行。班奈特與其律師卡茲(Debra Katz)當時發表聲明，批評葛謨採取「羞辱性」的激進法律策略。

葛謨此次反訴則聚焦於班奈特當時的聲明，認為其內容對其構成誹謗。他表示，將致力於澄清自己的名譽，並防止班奈特等人再度提出類似的「虛假指控」。

班奈特於2021年2月成為第二位公開指控葛謨性騷擾的助理。她聲稱，當時擔任州長的葛謨多次向她詢問私人生活和過去的性創傷。葛謨還向她暗示，只要年滿21歲的人，自己都能接受與其約會，甚至要求她為其介紹女朋友，班奈特當時25歲。班奈特認為，這些言語和行為帶有明顯的性暗示構成了性騷擾。

據州檢察長詹樂霞(Letitia James)2021年完成的調查報告，葛謨被認定違反州性騷擾法。然而，葛謨堅決否認所有指控，並多次批評該報告有政治動機且對其存有偏見。

對此，班奈特的律師卡茲回應稱，葛謨的訴訟「毫無依據」，並表示班奈特將繼續針對紐約州政府提起訴訟，指控其作為僱主未能提供保護。目前，雙方正就此案進行和解談判。

前州長葛謨(Andrew Cuomo)19日向前助理班奈特(Charlotte ...
前州長葛謨(Andrew Cuomo)19日向前助理班奈特(Charlotte Bennett)提起訴訟。(美聯社)

葛謨 性騷擾 紐約州

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