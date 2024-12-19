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地產遊說團體提告 阻房東付仲介費法

記者曹馨元╱紐約報導
代表經紀人的紐約房地產委員會日前就剛由紐約市議會通過的「公平公寓租賃費用法案」提起訴訟，要求阻止這項措施。(美聯社)
代表經紀人的紐約房地產委員會日前就剛由紐約市議會通過的「公平公寓租賃費用法案」提起訴訟，要求阻止這項措施。(美聯社)

代表經紀人的紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)日前就剛由紐約市議會通過的「公平公寓租賃費用法案」(FARE)提起訴訟，要求阻止這項措施；租賃費公平法規定由房東承擔仲介費，但房地產委員會認為，該法案將損害房東、租客雙方的利益。

紐約的租房市場在全國獨樹一幟，通常由租客向代表房東列出公寓的仲介支付費用。上月，市議會以42比8的壓倒性投票通過法案，要求房東必須支付刊登出租房源的仲介費。此外，法案還要求仲介在簽約前須向租戶清楚說明所有費用明細。

房地產委員會的總顧問賀姆(Carl Hum)表示，這項法律禁止仲介在未與房東明確簽約的情況下，在線上房源平台發布公寓信息，「侵犯了憲法對言論自由和合同權益的保障」。目前，房源平台Streeteasy已經禁止了此類「公開房源(Open Listings)」的發布。

據訴訟文件稱，「租賃費公平法是一項糟糕的公共政策，其最終結果將導致房租不降反升」。不少租客此前也擔心，房東會藉由提高租金來轉嫁這筆費用。此外，文件還指出，部分房東和仲介公司間存在長期合同，這些合同明確表示仲介將向租客收取費用，因而該法律將導致這些長期合同無效。

對於房地產委員會的訴訟，提出租賃費公平法的市議員奧賽(Chi Osse)稱「這是他們最後絕望的孤注一擲」。他表示，這項法律是紐約市為對工薪階級降低生活成本的關鍵一步。據市議會數據，超過半數的紐約市家庭需支付收入的三成以上來支付房租，而租房過程中的額外開銷更進一步增加了這一負擔，其中就包括通常高達年租金15%的房地產仲介費用。

紐約市法律部(Law Department)發言人表示，該部門收到通知後，將對訴訟進行審查。

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