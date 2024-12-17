SHSAT考試合同明投票 家長聯署籲通過

紐約市教育政策小組將於18日對與特殊高中入學考試合同進行投票表決，結果可能影響下一屆考試的存續。(本報檔案照)

經兩次推遲後，紐約市教育政策小組(PEP)將於18日(周三)對與特殊高中 入學考試(SHSAT )合同進行投票 表決，結果可能影響下一屆考試的存續。教育倡導組織PLACE NYC於16日發表由4500餘名家長簽署的聯名信，呼籲合同盡快通過。

關於SHSAT合同的紛爭已持續數月。教育政策小組原訂於10月投票決定，是否與運營特殊高中入學考試的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作，並從明年開始將全部考試從筆試轉為線上，但這項投票卻兩次被推遲。支持、反對者雙方的爭論集中在此類標準化考試是否對弱勢群體公平、特殊高中內各族裔比例不均、線上考試是否可行等問題。

呼籲高質量教育的組織PLACE NYC，於11月14日發起聯名信簽署，截止本月16日已獲得來自全市五大區、超過4500位家長的簽名，其中以皇后區家長占最多，達到1456個。PLACE NYC已將此公開信發送至教育政策小組，並收錄400餘條家長回覆，敦促小組考慮家長意見，投票通過考試合同。

「我們家境一般，靠公共援助維生」，一條來自布碌崙(布魯克林)的家長回覆寫道，「我的孩子讀書非常刻苦，特殊高中為他們、以及這個社區的未來提供了一個機會，若沒有特殊高中，我們這種經濟能力有限家庭不會有這樣的機會」。

對於支持者來說，SHSAT提供了一個公平、不昂貴且擇優錄取的入學標準，在如今普通高中錄取優先級被隨機的「抽籤號碼」影響時，仍保障能力優異者能進入教學高質的特殊高中。

但SHSAT的反對方認為，競爭激烈的標準化考試往往需要學生通過大量補習才能勝出，這對弱勢群體並不公平。教育政策小組成員社帕(Tom Sheppard)表示，他將對合同投反對票，拒絕接受這樣的制度；因在特殊高中之一的史岱文森中學(Stuyvesant HS)新生年級，「非洲裔學生的數目用手就能數清」。

布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)16日也再次發聲支持SHSAT，「我們應該以最明確的政策，向亞裔社區保證，SHSAT將不受任何干擾」。