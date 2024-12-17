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大都會公園及賭場建案 皇后區長「有條件」同意

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區區長理查茲宣布「有條件地」批准大都會公園計畫，圖為他在本月5日舉辦的公聽。(與會者提供)
皇后區區長理查茲宣布「有條件地」批准大都會公園計畫，圖為他在本月5日舉辦的公聽。(與會者提供)

針對包含建設一個新賭場的紐約皇后區大都會公園(Metropolitan Park)建案，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)16日宣布，建議「有條件地」批准這個開發計畫。按照紐約市的統一土地利用審查程序(ULURP)，在區長批准後，該計畫將交由市規畫委員會投票，之後再由市議會表決。

理查茲在本月5日舉行的一場公聽會後，於本日提出了「有條件批准」(approve with conditions)大都會公園建案的建議(Recommendation)。該聽證會聽取了開發商的陳述以及來自皇后區各地數十名居民的證詞。

理查茲在建議書中寫道，近來許多研究顯示，建設賭場對經濟影響好壞參半，往往無法轉化為長期的成功。然而，申請團隊此次提出了一項值得讚賞的計畫，將透過25畝的公共公園、社區設施空間、交通改善、一個以提升皇后區餐飲業為目標的美食廣場、以及一筆達九位數的社區福利基金等措施，豐富當地居民的生活，「作為區長，我將全力以赴，確保這些承諾得以實現，並促使申請團隊履行他們對周邊社區的每一項承諾。」

在建議書中，理查茲提出的幾項具體條件則包括：成立一個社區諮詢委員會，定期會面並充當監察機構，確保所有承諾的社區福利得以實施；制定計畫，確保部分收入用於法拉盛可樂納公園(Flushing Meadows Corona Park)以及法拉盛步道(Flushing Promenade)的維護及資本項目；為訪客設立一項名為「社區護照」(CommUNITY Passport)系統，促進與支持皇后區的本地企業；為預留的3萬平方呎社區空間制定專門計畫，並承諾在周邊社區進行宣傳，吸引當地企業入駐；承諾至少30%的少數族裔及女性所有企業的招聘和承包；每季度向當地社區委員會、當地議員和區長提交地方招聘報告；進行具文化敏感性的宣傳，協助皇后區街販在美食廣場中獲得位置；在項目各方面優先考慮可持續性，包括安裝太陽能板、雨水花園、綠色屋頂、原生植物和可滲透路面；以及要求開發團隊提供與社區組織合作的名單，並聚焦於賭癮教育等。

根據建商地計畫，「大都會公園」將包含建設一座賭場和娛樂中心、一家擁有2300間客房的酒店、一個5000作為的音樂廳、「皇后區之味」美食廣場、25畝的公共公園空間、重新設計7號線威利點(Willets Point)地鐵站、以及1億6300萬元的社區福利基金。

皇后區區長理查茲宣布「有條件地」批准大都會公園計畫，此為效果圖。(取自大都會公園...
皇后區區長理查茲宣布「有條件地」批准大都會公園計畫，此為效果圖。(取自大都會公園官網)

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