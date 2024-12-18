華埠商業改進區 21日將派千份玩具 先到先得

聖誕節來臨之際，華埠將派千份玩具。(記者劉梓祁／攝影)

在聖誕節 來臨之際，華埠 商業改進區(Chinatown BID)日前宣布，將攜手社區機構及企業，共同舉辦一場面向兒童的玩具派送活動，以回饋社區並慶祝節日；主辦方指，此次活動不僅是為慶祝節日的到來，更是表達對社區的深厚情感和回饋，期待與居民共度充滿關懷的冬日。

本次活動由商改區 聯合社區機構和商家主辦，將於21日(周六)在曼哈頓華埠哥倫布公園(Columbus Park)旁茂比利街(Mulberry St.)和窩扶街(Worth St.)的交匯處舉辦，以「分享愛心、問暖社區」。

商改區行政總監陳作舟表示，本年作為活動舉辦的第七年，禮物品類也拓展至冬日棉衣和兒童手表等，希望能夠令更多家庭感受到節日的溫暖和關懷。他提到，活動離不開當地商家和志願者的積極參與，共同為社區的和諧與進步做出貢獻。

主辦方表示，所派發玩具數量預計為過千份。華埠市議員馬泰(Christopher Marte)表示，本次活動是社區凝聚力量的展現，不僅讓受助家庭感受到溫暖，也讓參與者感受到給予的快樂。

州參議員卡範納(Brian Kavanagh)也說，「對部分社區成員而言，現在仍然是困難時期，因此一份貼心的禮物能極大地為孩子和他們的家庭帶來喜悅。」主辦方提醒，當日以先到先得為原則，呼籲民眾盡早到場。