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公平票價用戶 可申請OMNY卡

記者胡聲橋╱紐約報導
享受減價公共交通的乘客也可申請OMNY卡。(本報檔案照)
享受減價公共交通的乘客也可申請OMNY卡。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)近日稱，紐約市的公共交通折扣的公平票價(Fair Fares)用戶，現在也可以申請使用OMNY卡，今後使用OMNY卡將是享受票價折扣的唯一方式。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)稱之為「重要的里程碑」。

MTA的折扣票價客戶包括65歲及以上的老年人和殘疾人，他們將是使用OMNY最多的一個客戶群，代表著近150萬享受MTA折扣的紐約人。使用OMNY卡的人享受的折扣率和MetroCard一樣，在乘坐MTA公車、地鐵、史泰登島鐵路、羅斯福島有軌電車和哈德遜鐵路(Hudson Rail Link)時可以享受半價。乘客在旅途中的每一站刷卡時，仍將繼續獲得免費的接駁服務。

MTA的YouTube頻道上有如何使用OMNY卡享受折扣票價的影片。目前想要申請OMNY折扣卡的乘客只能前往位於曼哈頓下城Stone街3號的MTA客戶服務中心提出申請。不過，MTA官員表示，到2025年初，他們將在五個行政區的其他客戶服務中心和流動服務車上提供現場申請服務。

紐約人喜歡OMNY卡這種輕鬆支付的方式，利伯說，客戶將不需要考慮是否購買價格在100元以上的月票，也不需要考慮票價30多元的周票。客戶只需要觸碰一下OMNY卡，系統會自動為你提供最優惠的價格。

今年夏天，110萬公校學生從捷運卡(Metro Card)過渡到使用OMNY。MTA官員表示，目前已有80%的全價票乘客放棄捷運卡，轉而使用OMNY卡。迄今為止，MTA的客戶已使用OMNY卡近20億次。

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