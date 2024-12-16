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規模最大 皇后區帳篷城仍開放 民代譴責

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約市皇后區克里德莫精神中心的大帳篷安置1000名單身男性無證客，天氣漸涼，一名無證客蹲在街道旁打電話。（記者康錦卿╱攝影）
紐約市皇后區克里德莫精神中心的大帳篷安置1000名單身男性無證客，天氣漸涼，一名無證客蹲在街道旁打電話。（記者康錦卿╱攝影）

紐約市長亞當斯日前宣布，全市及紐約上州的25處無證客庇護所，將在今後兩個月陸續關閉。然而規模最大的庇護所之一——被稱為「帳篷城」、位於東皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)庇護所仍將保留開放，為此皇后區民代紛紛譴責，表示該庇護所對周邊產生負面影響，還曾有持槍逃犯居住其內，呼籲市州府關閉庇護所。

克里德莫庇護所位於州政府所擁有的土地上，在2023年夏季開放，專為1000名單身男性移民提供安置。根據市府最新數據，截至12月1日，該庇護所內的移民人數已經超過1270人。

自啟用以來，克里德莫庇護所便引發大量抗議，當地居民及民選官員紛紛要求將之關閉。與另外一處備受爭議、布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)庇護所相似，當地居民認為，克里德莫庇護所過於偏遠，難以獲得相應資源，且應對這些新增的人口，也缺乏相應的基礎設施和交通選項。

然而，紐約市府近來宣布，由於紐約無證客人數已持續22周下降，並已降至17個多月來的最低水平，包括貝涅特機場庇護所在內的25處庇護所將紛紛關閉，而克里德莫庇護所卻不在此份名單之中，因此引發當地居民及民選官民的又一輪抗議。

「我們從第一天起就表示，克里德莫並非設置超過1300個床位來安置單身男性移民的適當地點，」代表東皇后區的國會議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、州議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、布朗斯丁(Ed Braunstein)、李琳達(Linda Lee)聯合發表聲明表示，克里德莫應該是第一個被關閉的地方。它對周邊社區產生了負面影響，特別是對於對街的公校學生及教師，以及毗鄰該地點的老人中心的長者。完全無法接受它不在關閉名單。

他們還說，社區和他們的辦公室都曾通過新聞報導得知，有持槍逃犯還居住在這個庇護所內，「該庇護所的安全漏洞在10月暴露無遺，夠了就是夠了！它早該關閉。」

紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，雖然附近民宅住...
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場，搭建大帳篷做為無證客庇護所，雖然附近民宅住戶抗議，但大帳篷仍安置1000名單身男性無證客。(記者康錦卿╱攝影)
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場搭建的大帳篷安置1000名單身男性無證客，步...
紐約市皇后區克里德莫精神中心旁停車場搭建的大帳篷安置1000名單身男性無證客，步出帳篷就有公車站。（記者康錦卿╱攝影）

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