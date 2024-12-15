我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

交通局力挺電動滑板車計畫 居民有意見

記者尤昱程╱紐約報導
在東皇后區與東南皇后區，部分居民和民選官員批評滑板車隨意停放在人行道、住宅門前，影響日常通行，同時對滑板車行駛速度表現出擔憂。(記者尤昱程╱攝影)
在東皇后區與東南皇后區，部分居民和民選官員批評滑板車隨意停放在人行道、住宅門前，影響日常通行，同時對滑板車行駛速度表現出擔憂。(記者尤昱程╱攝影)

市議會日前在市議會交通和基礎設施委員會聽證會上討論皇后區的電動滑板車計畫，市交通局(DOT)強調該計畫自推行以來使用率高且未發生重大安全問題，但居民與部分民選官員對此仍存批評意見。

市交通局副局長卡里(Will Carry)在聽證會中指出，該計畫覆蓋了皇后區與布朗士，共計120萬居民，目前擁有約26萬名活躍用戶，自推行以來累計完成610萬次騎行。今年在皇后區的新擴展區域內，已完成65萬次騎行，並新增4萬多個用戶帳戶。

然而，該計畫的實施過程並非毫無挑戰。在東皇后區與東南皇后區，部分居民和民選官員批評電動滑板車隨意停放在人行道、住宅門前，影響日常通行，同時對電動滑板車行駛速度表現出擔憂。

對此，卡里承諾，市交通局將透過增設新的自行車停車區來改善問題，確保電動滑板車不再隨意擺放於公共空間。他表示，交通局聽到民眾的聲音，了解到電動滑板車停放不當的問題，並承諾與社區及合作公司持續改進。

此外，聽證會還涉及多項與電動滑板車及電單車相關的立法。其中，皇后區市議員霍頓(Robert Holden)提出的一項法案引發熱議。該法案要求全市範圍內對所有電單車與電動滑板車進行登記並發牌，旨在提升街道安全。

霍頓在聽證會中表示，缺乏對電動交通工具的監管，已使行人、自行車騎士及使用者本身的安全性下降。登記車牌不僅可防止肇事者逃逸，還能確保他們承擔應有責任。

然而，該法案的反對者，包括市交通局與相關團體，認為該措施可能增加行政負擔，並引發執法過度的風險。維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)副執行董事亞當斯(Elizabeth Adams)表示，這項法案是一場官僚噩夢，無法真正解決街道安全問題，反而可能導致對有色人種的過度執法，並阻礙環保交通工具的普及。

皇后區 亞當斯 布朗士

上一則

角聲聖誕嘉年華派送禮物 為新移民打氣

下一則

華興多元文化中心 派發玩具歌舞助興
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區第26學區委員會 堅持SHSAT不可取消

皇后區第26學區委員會 堅持SHSAT不可取消
皇后區貝賽水晶牙科淺談術後保養影響植牙結果

皇后區貝賽水晶牙科淺談術後保養影響植牙結果
皇后區圖書館徵「禁書圖書卡」設計 獎金2000元

皇后區圖書館徵「禁書圖書卡」設計 獎金2000元
交通局不支持給電單車上牌 擔憂對外賣郎針對性執法

交通局不支持給電單車上牌 擔憂對外賣郎針對性執法

熱門新聞

嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

2024-12-09 14:19
開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程/攝影)

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

2024-12-08 18:12
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
潘尼9日到曼哈頓刑事法庭聆聽判決。(路透)

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

2024-12-09 12:40
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19
警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車。(紐約市警提供)

健保CEO槍嫌新照曝光 在中央公園搭計程車離開

2024-12-08 14:52

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注