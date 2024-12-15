交通局力挺電動滑板車計畫 居民有意見

在東皇后區與東南皇后區，部分居民和民選官員批評滑板車隨意停放在人行道、住宅門前，影響日常通行，同時對滑板車行駛速度表現出擔憂。(記者尤昱程╱攝影)

市議會日前在市議會交通和基礎設施委員會聽證會上討論皇后區 的電動滑板車計畫，市交通局(DOT)強調該計畫自推行以來使用率高且未發生重大安全問題，但居民與部分民選官員對此仍存批評意見。

市交通局副局長卡里(Will Carry)在聽證會中指出，該計畫覆蓋了皇后區與布朗士 ，共計120萬居民，目前擁有約26萬名活躍用戶，自推行以來累計完成610萬次騎行。今年在皇后區的新擴展區域內，已完成65萬次騎行，並新增4萬多個用戶帳戶。

然而，該計畫的實施過程並非毫無挑戰。在東皇后區與東南皇后區，部分居民和民選官員批評電動滑板車隨意停放在人行道、住宅門前，影響日常通行，同時對電動滑板車行駛速度表現出擔憂。

對此，卡里承諾，市交通局將透過增設新的自行車停車區來改善問題，確保電動滑板車不再隨意擺放於公共空間。他表示，交通局聽到民眾的聲音，了解到電動滑板車停放不當的問題，並承諾與社區及合作公司持續改進。

此外，聽證會還涉及多項與電動滑板車及電單車相關的立法。其中，皇后區市議員霍頓(Robert Holden)提出的一項法案引發熱議。該法案要求全市範圍內對所有電單車與電動滑板車進行登記並發牌，旨在提升街道安全。

霍頓在聽證會中表示，缺乏對電動交通工具的監管，已使行人、自行車騎士及使用者本身的安全性下降。登記車牌不僅可防止肇事者逃逸，還能確保他們承擔應有責任。

然而，該法案的反對者，包括市交通局與相關團體，認為該措施可能增加行政負擔，並引發執法過度的風險。維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)副執行董事亞當斯 (Elizabeth Adams)表示，這項法案是一場官僚噩夢，無法真正解決街道安全問題，反而可能導致對有色人種的過度執法，並阻礙環保交通工具的普及。