交通局力挺電動滑板車計畫 居民有意見
市議會日前在市議會交通和基礎設施委員會聽證會上討論皇后區的電動滑板車計畫，市交通局(DOT)強調該計畫自推行以來使用率高且未發生重大安全問題，但居民與部分民選官員對此仍存批評意見。
市交通局副局長卡里(Will Carry)在聽證會中指出，該計畫覆蓋了皇后區與布朗士，共計120萬居民，目前擁有約26萬名活躍用戶，自推行以來累計完成610萬次騎行。今年在皇后區的新擴展區域內，已完成65萬次騎行，並新增4萬多個用戶帳戶。
然而，該計畫的實施過程並非毫無挑戰。在東皇后區與東南皇后區，部分居民和民選官員批評電動滑板車隨意停放在人行道、住宅門前，影響日常通行，同時對電動滑板車行駛速度表現出擔憂。
對此，卡里承諾，市交通局將透過增設新的自行車停車區來改善問題，確保電動滑板車不再隨意擺放於公共空間。他表示，交通局聽到民眾的聲音，了解到電動滑板車停放不當的問題，並承諾與社區及合作公司持續改進。
此外，聽證會還涉及多項與電動滑板車及電單車相關的立法。其中，皇后區市議員霍頓(Robert Holden)提出的一項法案引發熱議。該法案要求全市範圍內對所有電單車與電動滑板車進行登記並發牌，旨在提升街道安全。
霍頓在聽證會中表示，缺乏對電動交通工具的監管，已使行人、自行車騎士及使用者本身的安全性下降。登記車牌不僅可防止肇事者逃逸，還能確保他們承擔應有責任。
然而，該法案的反對者，包括市交通局與相關團體，認為該措施可能增加行政負擔，並引發執法過度的風險。維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)副執行董事亞當斯(Elizabeth Adams)表示，這項法案是一場官僚噩夢，無法真正解決街道安全問題，反而可能導致對有色人種的過度執法，並阻礙環保交通工具的普及。
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