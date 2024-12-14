華僑社會福利社 表揚傑出社區領袖

華僑社會福利社日前在曼哈頓華埠舉辦慈善晚宴，頒發表彰給多名社區傑出人士。(主辦方提供)

華僑社會福利社(Immigrant Social Services，ISS)近期在曼哈頓華埠 舉辦慈善晚宴，向五位來自不同年代的社區領袖頒發表彰致敬，他們均是移民子女，其中華人策劃協會副執行長和人瑞中心主任伍寶玲榮獲終身成就獎。

華僑社會福利社執行總監陳苾芳回顧了機構52年的發展歷程，「我們始終堅信移民及其子女具有改變未來的無限潛力，致力於支持他們在新國家邁出堅實的第一步。」

在本次晚宴上，長期擔任董事會主席的Sherman Ng卸任，並將接力棒交給Calvin Chan。在Sherman Ng擔任主席的2015年至2024年間，他為亨利街137號廉租公寓進行重大改造，不僅更新了暖通空調系統和無障礙電梯，還擴建17呎的空間，增設首部電梯和內部消防逃生出口。

他表示在新領袖的帶領下，堅信ISS將繼續發展並服務華人社區，「我知道董事會將繼續提供所需的支持和指導，幫助Calvin帶領ISS取得更大的成功，同時也謝謝你們，讓我成為這段歷程的一部分。」

當晚最矚目的焦點是頒發終身成就獎予伍寶玲，她出生於中國貧困家庭，1949年隨父母移居香港，在艱難的條件中度過童年。但伍寶玲以對教育的執著，不僅完成多個學位，更在單親的情況下撫養四個孩子。

作為人瑞中心的首位主任，伍寶玲在過去50多年將該中心發展成全美規模最大、影響最深遠的亞裔 老年服務機構之一，每天為800多名亞裔長者提供服務，她還開創了紐約市第一個「Meals-on-Wheels」送餐服務等革新計畫。

晚會同時表彰了其他傑出的社區民眾，第一保健亞裔市場發展協調副總裁王惠嶽獲社區領袖獎，市消防局首位華裔女消防員陳慧珊(Casey Chan)和首位亞裔女消防員Sarinya Srisakul獲得創先鋒獎，出生於曼哈頓華埠的演員李揚(Bloom Li)則榮獲新世代創意獎。