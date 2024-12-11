紐約客談／區域化計畫 強制的學習自由

區域化計畫在華人 中引起的團結性，可謂是一呼百應，不管你是哪個學區 的，只要你是反對區域化計畫的，大家都可以站在一起，否則就很難解釋(Syosset)的學區會議有那麼多的華人家長。

所以反對的到底是什麼？政策本身是一回事，站在學區家長的角度，交高稅自然享受高質量教育；你也許可以指責他們自私，但是誰都不是聖人，自己掙來的鈔票和房子，憑什麼和他人分一杯羹，且作為移民 的華人，能夠過上長島的中產生活，付出不可謂不多，此時若是直接讓他人共享勝利果實，實在是當局者的不智。

但是另一方面，家長反對的還是州教育廳的「狡猾」和「咬文嚼字」。從偷偷的緊急發布令，讓所有家長措手不及，再到所謂「不強制」，後來發現是「不強制制定計畫」，最後還是要參與計畫的政策修改等，實在讓人感嘆這些公務員鑽空子的能力。美國一向自誇的透明和公開，在此事上蕩然無存，說句「無恥」也並未不為過。

不禁感慨，許多人說華人移民美國的最終目的，就是鈔票，也許在過去是對的，但在當今中國經濟實力不弱的情況下，許多華人在美國追求的，還是那份自由和安全感。不再是一言堂，不再是自上而下的獨斷決策，最底層的民意也有可能被聽到，從而改變金字塔頂尖的意義，而這才是美利堅成立的意義，同樣是獨立宣言的重要主旨。

試想，區域化計畫事關教育，如果讓孩子在強制的教育計畫中，學習自由的價值觀，難道不是一種最大的諷刺？