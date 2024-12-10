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聯手華裔書法家 莊文怡、寇頓送春聯

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員莊文怡和州眾議員寇頓邀請書法家為居民寫春聯送福。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員莊文怡和州眾議員寇頓邀請書法家為居民寫春聯送福。(記者胡聲橋╱攝影)

明年1月底將迎來農曆新年，第43區市議員莊文怡(Susan Zhuang)和第47區州眾議員寇頓(William Colton)聯手華裔書法家，於12月8日推出寫春聯送春聯活動，吸引眾多華人居民參加。

此次活動於8日下午1時至3時，在位於布碌崙(布魯克林)20大道6514號的莊文怡辦公室舉行。書法家許岩現場揮毫，書寫「福」字、「恭喜發財」橫幅和恭賀新禧的對聯，為華裔居民送上新春祝福，除了現場揮毫，許岩還提前準備了數十幅春聯，供居民挑選，現場洋溢著新春的愉悅氣氛。

許岩介紹，他從小愛好寫字並學習書法，現在他還是一名字體設計師，他說身為字體設計師，其實功底還是在於書法，書法對他的字體設計工作非常有幫助，他將自己漢字書法的功底和英文字母的書寫方法結合起來，寫出了新的書體，他介紹說，他自己這種中西合璧的寫法非常受歡迎。

莊文怡說，寫春聯是為了送上新春的祝福，她祝願華社來年福氣更好，更加興旺發達；華社更加團結一致，共同實現更加輝煌的未來。莊文怡對許岩的付出表示感謝，她還介紹，這次寫春聯活動是她的辦公室和州眾議員寇頓辦公室今年系列春節活動的第一場，還有好幾場活動將陸續登場。

寇頓幕僚長賀立寧表示，得益於寇頓議員提出的法案，2025年春節將是紐約州所有學童第一次放假，在這個有意義的節日來臨之際，主辦方特別邀請書法家許岩為社區義務服務。他希望藉此活動把美好的祝福傳達給千家萬戶。

書法 眾議員 華裔

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