華裔醫生潘欣心出書 談臨終照護關懷

紐約長老會皇后醫院老年科和舒緩護理醫學科主任、威爾康奈爾醫學院臨床醫學副教授潘欣心日前在法拉盛社區醫療服務機構富康醫療舉辦新書分享會，探討安寧照護與生命終點關懷的議題。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長老會皇后醫院老年科和舒緩護理醫學科主任、威爾康奈爾醫學院臨床醫學副教授潘欣心(Cynthia Pan)日前在法拉盛 社區醫療服務機構富康醫療(VNS Health)舉辦新書分享會，探討安寧照護與生命終點關懷的議題；潘欣心分享了此書的意義，希望她30多年來的安寧照護經驗能夠啟發大家以平靜與理解的心態，面對生命的最後旅程。

潘欣心所著書名為「Exit Strategies: Living Lessons from Dying People」，該書為一本關於如何「好好死去、活得更好」的指南，書中分享了許多令人動容的故事，包括癌症 患者珍視的最後一口橙汁汽水，以及臨終病人對生命最後階段的意外幽默，讓讀者在嚴肅的議題中看到生命的光輝。

她指出，華人 文化中，許多家庭成員出於保護老年人不願讓他們承擔決策的重擔，但事實上，老年人往往比年輕人更有智慧，能夠理性思考這些問題，她強調，討論這些話題並提供討論的空間，實際上是賦予他人表達自己意願的許可。她舉例說，有一位病人因為家人不讓他表達自己的意願，最終以自殺收場。

潘欣心還分享了與父母的親身經歷，講述她如何與母親和父親分別討論安寧照護的事宜。母親較易溝通，明確表示願意嘗試治療，而父親則顯得迴避，起初未能深入討論。然而，在一次偶然機會中，潘欣心發現以旁敲側擊的方式，更好地尊重父親的文化背景，從而引導他表達自己的醫療意願，她指出，與華人群體交流時，旁敲側擊的方式往往更為合適。

此次活動吸引了眾多對安寧照護和生命終點議題感興趣的觀眾，大家表示，潘欣心的真摯故事和實用建議，為他們提供了深刻的啟發與指引，並紛紛購買了她的新書。