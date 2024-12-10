華裔醫生潘欣心出書 談臨終照護關懷
紐約長老會皇后醫院老年科和舒緩護理醫學科主任、威爾康奈爾醫學院臨床醫學副教授潘欣心(Cynthia Pan)日前在法拉盛社區醫療服務機構富康醫療(VNS Health)舉辦新書分享會，探討安寧照護與生命終點關懷的議題；潘欣心分享了此書的意義，希望她30多年來的安寧照護經驗能夠啟發大家以平靜與理解的心態，面對生命的最後旅程。
潘欣心所著書名為「Exit Strategies: Living Lessons from Dying People」，該書為一本關於如何「好好死去、活得更好」的指南，書中分享了許多令人動容的故事，包括癌症患者珍視的最後一口橙汁汽水，以及臨終病人對生命最後階段的意外幽默，讓讀者在嚴肅的議題中看到生命的光輝。
她指出，華人文化中，許多家庭成員出於保護老年人不願讓他們承擔決策的重擔，但事實上，老年人往往比年輕人更有智慧，能夠理性思考這些問題，她強調，討論這些話題並提供討論的空間，實際上是賦予他人表達自己意願的許可。她舉例說，有一位病人因為家人不讓他表達自己的意願，最終以自殺收場。
潘欣心還分享了與父母的親身經歷，講述她如何與母親和父親分別討論安寧照護的事宜。母親較易溝通，明確表示願意嘗試治療，而父親則顯得迴避，起初未能深入討論。然而，在一次偶然機會中，潘欣心發現以旁敲側擊的方式，更好地尊重父親的文化背景，從而引導他表達自己的醫療意願，她指出，與華人群體交流時，旁敲側擊的方式往往更為合適。
此次活動吸引了眾多對安寧照護和生命終點議題感興趣的觀眾，大家表示，潘欣心的真摯故事和實用建議，為他們提供了深刻的啟發與指引，並紛紛購買了她的新書。
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