華興多元文化中心 小學發聖誕禮品

華興多元文化中心日前宣布將於14日舉行兩場聖誕節慶祝活動，上午11時開始將在第310小學派發300份聖誕禮品，下午2時則是在小學大禮堂舉行慈善音樂會。(記者馬璿╱攝影)

華興多元文化中心日前心宣布將於14日(周六)舉行兩場聖誕節 慶祝活動，上午11時開始將在第310小學派發300份聖誕禮品，下午2時則是在該小學大禮堂舉行慈善音樂會，希望佳節之際透過禮品發送和音樂回饋社區。

華興多元文化中心負責人梁華釗表示，14日上午派發的好禮由必達白安律師事務所、器捐協調機構Live On NY等單位贊助，內容包含玩具泰迪熊以及多種醫療護理相關資源，而現場也將邀請小學舞團及功夫表演增添歡樂氣氛。

而下午2時在第310小學大禮堂舉行的群星賀聖誕慈善音樂會，則邀請10組歌手搭配現場樂團輪番演唱，歌手列致彣也將帶領學生穿著聖誕氛圍的服飾演出，希望能透過歌舞凝聚社區情感。音樂會還安排抽獎環節，憑票券即有機會抽取餐館禮品卡與現金等好禮。音樂會門票限量200張，民眾可至華興多元文化中心營業時間上午10時至下午5時期間領取，或致電中(718) 666-3918專線預約票券領取時段。

華興多元文化中心負責人梁華釗表示，中心自去年申請成為非營利機構後便與政府和各單位合作，舉辦如健康、法律、醫療和文化相關的講座、協助長者辦理可負擔住房，也曾為回饋社區派發食物和禮品等，希望能為社區提供全方面服務。

他另宣布接下來華興多元文化中心的活動規畫，除節日慶祝活動外，還將推出更多舞蹈、書法 、繪畫，以及餐車開業指導等不同領域的課程。梁華釗表示，他希望能盡力多舉辦對社區有益的活動，透過提供不同資源「讓大家的生活變得更好。」