松柏之家年底2活動 將發千件玩具

松柏之家日落公園社區服務中心14日派發玩具。(松柏之家提供)

松柏之家日落公園 社區服務中心攜手亞裔 社聯會(Asian Community United Society)，將於12月14日(周六)舉辦一場玩具派發活動；松柏之家的另一場年底玩具派發活動將於12月21日(周六)在位於班森賀的松柏之家社區活動中心舉行，兩場活動將總共派送玩具1000件。

松柏之家總裁和執行長陳偉儀介紹，他們每年都會在年底給社區兒童派送玩具，只是今年玩具的數量比往年要多，而且因為松柏之家日落公園社區服務中心今年剛啟用，因此決定將今年的最主要的玩具派發活動放在日落公園，希望為8大道華社兒童帶去新年的快樂和祝福，在日落公園派發的玩具總計500件。派發活動14日中午12時開始，派發地點為布碌崙 60街901號，這些節日玩具適合14歲及以下的兒童，先到先得，送完為止，領取者無需事先登記，詳情請致電(718)606-5800