松柏之家年底2活動 將發千件玩具
松柏之家日落公園社區服務中心攜手亞裔社聯會(Asian Community United Society)，將於12月14日(周六)舉辦一場玩具派發活動；松柏之家的另一場年底玩具派發活動將於12月21日(周六)在位於班森賀的松柏之家社區活動中心舉行，兩場活動將總共派送玩具1000件。
松柏之家總裁和執行長陳偉儀介紹，他們每年都會在年底給社區兒童派送玩具，只是今年玩具的數量比往年要多，而且因為松柏之家日落公園社區服務中心今年剛啟用，因此決定將今年的最主要的玩具派發活動放在日落公園，希望為8大道華社兒童帶去新年的快樂和祝福，在日落公園派發的玩具總計500件。派發活動14日中午12時開始，派發地點為布碌崙60街901號，這些節日玩具適合14歲及以下的兒童，先到先得，送完為止，領取者無需事先登記，詳情請致電(718)606-5800
松柏之家今年另一場玩具派發活動與美國亞裔房地產協會(AREAA)、布碌崙華聯會(UCA)、海灣公園大道華商會、紐約同心會(New York Teamup)和南布碌崙社區聯合會(SBCC)等其他機構聯合舉辦，派發玩具數量也是500件，派發時間是21日(周六)下午2時，派發地點為位於布碌崙86街2122號的松柏之家社區服務中心，詳情請致電(718) 682-6668或(718) 232-0055。
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