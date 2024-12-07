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地鐵7號線乘客隨地小便 MTA遭批不作為

記者范航瑜╱紐約報導
影片顯示，該事件發生在7號線列車內，一名乘客公然躺在椅子上占據多個座位，並在車廂過道上隨地小便。(取自托雷斯官方平台帳號)
影片顯示，該事件發生在7號線列車內，一名乘客公然躺在椅子上占據多個座位，並在車廂過道上隨地小便。(取自托雷斯官方平台帳號)

布朗士聯邦眾議員托雷斯(Ritchie Torres)6日在社群媒體上分享了一段乘客在地鐵車廂內隨地小便的影片，並猛烈抨擊大都會運輸署(MTA)未作出反應，管理不當。他指出，MTA因逃票問題每年損失數十億元，卻對地鐵系統內隨地小便等問題「視而不見」。

影片顯示，該事件發生在7號線列車內，一名乘客公然躺在椅子上占據多個座位，並在車廂過道上隨地小便。尿液沿地板流向拍攝者，甚至滲入其他乘客腳下，當時車廂內至少有三名乘客目睹這個情景，但無人制止。

影片公開後迅速引發關注，在Instagram上獲得近9000次點讚，網友紛紛留言抨擊現狀。托雷斯在社群媒體上則譴責道，「一名精神狀態異常的人在地鐵內隨地小便，而這個公共運輸系統每年卻因逃票損失7億元。為什麼我們要容忍這樣的情況？紐約應該要比這個破碎的系統做得更好。」

對於外界的批評聲浪，MTA的回應有推卸責任之嫌，發言人舒爾茨(Kayla Shults)拒絕對影片發表直接評論，僅表示影片非近期拍攝，並強調地鐵巡邏為紐約市警察局(NYPD)的責任；另一名發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)則回應道，「我們是一家交通運輸機構，重點在於提供公共運輸服務。」

托雷斯自2020年當選國會眾議員以來，持續批評紐約市的公共運輸管理不善，並多次將矛頭指向州長霍楚(Kathy Hochul)和MTA，他曾指責霍楚在曼哈頓堵車費計畫上的搖擺不定；MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)則表示，堵車費對於填補MTA長期150億元的財政缺口至關重要，並將用於資助未來的融資計畫。

7號線地鐵與紐約華人社區聯繫密切，其中緬街地鐵站是全市2023年客流量最大的地鐵站，然而7號線近年來卻屢次傳出犯罪。今年8月，皇后區7號線地鐵發生性騷擾案件，同月，又有乘客在撞擊事故中喪生，此外因部分路段為露天設計，7號線還成為地鐵衝浪的高發路線。

地鐵站 MTA 堵車費

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