職場受精神創傷 紐約州勞工可申賠償

新法案允許所有勞工在工作中承受的「極端壓力」導致的特定精神傷害，可向州府申請工傷賠償，並擴大了此前僅限於部分一線應急人員的保障範圍。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚(KathyHochul)6日簽署新法案，為在工作上面臨心理健康 危機的勞工 提供支持。該法案允許所有勞工在工作中承受的「極端壓力」導致的特定精神傷害，申請工傷賠償，並擴大了此前僅限於部分一線應急人員的保障範圍。

根據州議會通過的S.6635/A.5745號法案，所有紐約州的勞工均可享有此項福利；霍楚表示，「紐約人都十分勤奮，那些在職場經歷過無法想像的創傷的人，應該受到公平對待」，她提到特別自新冠疫情以來，全國面臨前所未有的心理健康危機，「我們必須竭盡所能幫助有需要的人。」

作為州府心理健康倡議的一部分，霍楚在2025財年預算中投入大筆資金，幫助提升心理健康資源的可及性，包括撥款2000萬元擴展學校心理健康診所設施、1900萬元支持校外青少年心理健康服務、3300萬元幫助涉及刑事司法系統的精神疾病患者、以及5500萬元為州立精神病院增設200張住院病床。

心理壓力問題在紐約並不罕見，特別是華人社區面臨獨特挑戰，如種族歧視、語言障礙、簽證身分不穩定等。在華裔年輕人活躍的社交平台小紅書上，有關「家庭與醫療假法案」(FMLA)的討論熱度近來高居不下，FMLA允許員工因家庭或醫療原因每年享受最多12周無薪假期，同時保留工作崗位。不少網友在社媒平台上分享經驗，如「大廠碼農FMLA申請攻略」、「為何一定要休FMLA」等話題，引起廣泛年輕人的共鳴。

亞美聯盟(Asian American Federation)今年初的研究報告指出，紐約亞裔 群體受心理健康問題困擾的人數遠高於接受治療的人數。報告顯示，44%的受訪者認為紐約市高昂的生活成本是主要壓力來源，而30%的人因昂貴的費用而難以尋求心理健康醫療服務，此外，認為亞裔更刻苦的「模範少數族裔迷思」(model minority myth)，也為亞裔群體帶來了更大壓力。