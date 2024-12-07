法律講座 房東揭露遇租霸跳票 屋遭換鎖慘痛經歷

華裔律師向房東說明布碌崙房屋法院當前的案件審理狀態。(記者顏潔恩╱攝影)

由多個組織主辦的房東 權益法律講座，日前在布碌崙 (布魯克林)8大道舉行，吸引眾多華裔小房東出席；不少房東分享自身遇到租霸的經歷，儘管已在房屋法院提訴，但案件一直延期，令他們不停承受財務和心理上的打擊，對此專業律師指出，自新冠疫情來法院有大量案件積壓，案件延期已是常態，確實無法從法律程序上再加速處理。

當日的講座由江源律師事務所創辦人江源、以及艾利德律師事務所管理合夥人陳明利主講，探討的課題包括當前布碌崙房屋法院的租霸案件審理情況、對於拒交租的租客 可採用哪些法律、房東起訴租客時涉及的流程與進度、以及哪些類型的租客會出律師信、房東應如何應對等。

江源首先提醒，州府在4月通過的「正當驅逐」(Good Cause Eviction)法律，要求房東在驅趕租客時必須給予合理的原因，可包括租客未付房租、違反租約多個條款、對房東或鄰居造成騷擾、在市府機構發出搬遷通知後拒絕搬走、房東需維修或出售房產，或是房東自身的家人想搬進屋內，不過這項規定不適用於超過65歲或有殘疾的房客；他呼籲房東必須填好這個答案，否則案件將被撤銷。

針對多名小房東投訴法院審理案件緩慢，江源指，目前法院確有大量積壓案件，法律援助處(Legal Aid Society)等機構也在幫租客繼續留在原先居住的地方，令房東很大程度在經濟和心理層面都遭遇打擊，不過相較從前，房東現在也學會在政策中找到平衡，也開始尋求法律手段，通過專業律師驅逐房客。

房東伍女士分享道，家中某一單位在11月25日出租給一名租客，對方隔日便自行換鎖、且簽發給她的支票全都跳票，經她查證，發現對方是一名專業租霸，她隨後報警叫來警察三次，始終未能成功驅逐對方，很是苦惱。

對此江源表示，因對方居住還未達一個月，不算租客而可視作為租霸，照理說能夠讓警察過來處理，若警方不願授理，他建議房東直接向法庭申請緊急的驅逐令。