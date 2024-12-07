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親子互助會12/11舉辦心理健康急救培訓

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約親子互助會12月11日(周三)舉辦免費心理健康急救培訓。(親子互助會提供)
紐約親子互助會12月11日(周三)舉辦免費心理健康急救培訓。(親子互助會提供)

兩場由市政府資助的心理健康急救培訓，將於12月11日(周三)和19日(周四)在布碌崙(布魯克林)8大道舉行。這兩場培訓分別由紐約親子互助會和華興多元文化中心協辦，目的是為了提高社區居民對心理健康問題的認識，並初步了解如何及時干預，避免造成悲劇。據了解，從明年起，政府將取消對這個培訓課程的資助。

心理健康急救培訓將教導居民如何識別、理解並應對成年人出現的心理健康問題和毒品使用失衡的狀況。這個培訓課時為八小時，可以在一天內完成。內容包括如何評估自殺或傷害的風險；如何無偏見地傾聽；如何提供安慰和必要信息；如何鼓勵尋求專業幫助；以及如何自助並採取其他支持策略。

親子互助會負責人黃妮可介紹，過去幾年，市府一直與社區機構合作，為社區提供免費的心理健康急救培訓。不過，據她了解，市府從明年起將停止對這個培訓的資助，也就是說，明年再上這個培訓班就要收費。本月8大道還有最後兩次培訓機會，感興趣的居民應該馬上報名。

心理健康問題一直是華社普遍存在、但又沒有得到足夠重視的問題，這個培訓有助於向華社普及心理健康方面的知識，幫助避免由此釀成的悲劇。

培訓課程本月11日在紐約親子互助會(布碌崙57街947號)舉行，時間是從上午9時30分至下午5時30分，電話是(718)210-3743；19日在華興多元文化中心(63街829號)舉行，電話是(718)-666-3918。

華興多元文化中心本月19日舉辦免費心理健康急救培訓。(華興多元文化中心提供)
華興多元文化中心本月19日舉辦免費心理健康急救培訓。(華興多元文化中心提供)

心理健康 親子 布碌崙

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