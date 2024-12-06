大都會公園土地聽證會 約百民眾參與

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)5日舉辦了針對花旗球場周邊的賭場建案聽證會，約百名民眾對計畫提出意見與建議。(與會者提供)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)於5日舉辦花旗球場周邊賭場建案公聽，約百名民眾到場，理查茲表示會聽取意見，提出可行的解決方案，並將於本月19日繼續舉辦聽證。

主導該賭場建案的紐約大都會 隊老闆柯恩(Steve Cohen)此前表示，這個名為「大都會公園(Metropolitan Park)」的項目，將斥資80億元，建設結合博彩、酒店等娛樂場所來促進周邊社區的發展。該建案近日在皇后區五個社區委員會相繼以多數票過關，目前根據紐約市 「統一土地利用審查程序」(ULURP)，進入區長表態環節。而理查茲曾對該建案表示支持。

在5日的聽證會上，許多支持者認為，此項目將對當地經濟帶來重大利好。皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)強調，該計畫對皇后區未來經濟發展十分重要，是一個千載難逢的機會。多米尼加政府協會(Dominican Government Society)皇后區副主任特哈達(Jose Tejada)提到，該項目將促進公私合作伙伴關係，解決環境問題，並支持弱勢低收家庭，預期將惠及未來幾代人和社區。

也有發言者認為，該項目可能會加劇汙染，特別是由於擴大停車場和增加汽車數量，將導致空氣汙染加重，尤其是在已經存在高濃度柴油顆粒物的地區。他強調，這些地區的污染水平已經處於全國前10%的高風險區域。

據悉，在聽證會之後，建案將依序進入市規畫委員會審核、市議會投票、及市長最終決定環節。