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曼哈頓堵車費細則公布 明年1╱5實施

記者許君達╱紐約報導
堵車費收費標準。(記者許君達╱製作)
堵車費收費標準。(記者許君達╱製作)

曼哈頓堵車費徵收新方案經MTA董事會表決通過後，MTA從4日開始通過線上會議向公眾宣講細則。全新的收費方案將從1月5日零時起實行，除單次價格降至九元外，收費區域、收費方式、豁免項目等內容均與原訂6月底開徵的方案相同。值得關注的是，往返曼哈頓華埠的華人通勤小巴被明確列入可豁免範疇，但業者須注意提前註冊。

新的堵車費收費區域為曼哈頓60街(含60街)以南、羅斯福快速路(FDR Drive)和西城快速路(West Side Highway)之間，價格以次數計算，每輛小型車輛每次從外部進入收費區均須繳一次費。使用E-ZPass的車輛每次高峰價格九元、無E-ZPass的車輛單價為13.5元。高峰時段的定義為工作日早5時至晚9時、周末和節假日早9時至晚9時，非高峰時段的E-ZPass支付價格為2.25元、無E-ZPass車輛3.3元。

機車入城的各價格檔位均為小型車輛的一半。小型貨車和租賃巴士使用E-ZPass支付的高峰時段價格為14.4元、大型卡車和觀光巴士價格則為21.6元。針對黃色、綠色和黑色計程車的收費規則為按每次行程收費，費用0.75元，包括網約車在內的其他營運車輛費用則為1.5元。不過，在紐約市外註冊的計程車或營運車輛不屬於這個範疇，每次進入收費區仍須與普通小型車輛一樣繳費九元。

在優惠方面，經過四條付費隧道進入收費區的車輛可享受三成左右的減價，小型車輛每次優惠三元、即須繳費六元。四條隧道包括連接曼哈頓與新澤西的林肯隧道(Lincoln Tunnel)和荷蘭隧道(Holland Tunnel)，以及從曼哈頓通往布碌崙(布魯克林)的卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)和通往皇后區的皇后-中城隧道(Queens-Midtown Tunnel)。優惠項目還包括低收入者折扣、身障人士豁免，其中低收入的標準為家庭年收入不高於5萬元，符合標準的註冊者在每個自然月內正常繳費十次後，將可開始享受每次半價優惠，註冊者住址不限於紐約市內。

此外，公共交通、應急車輛、政府公務車輛及垃圾車等公共服務特種車輛均可免繳堵車費。根據定義，公共交通車輛包括為公眾提供固定線路的定期通勤運輸巴士，以及持有TLC牌照的通勤小巴。這意味著，進出曼哈頓華埠、主要由華人業者經營的長巴和通勤小巴均可享受豁免待遇，不過業者需要提前在MTA登記註冊，詳情查詢網址mta.info/cobep。

曼哈頓 E-ZPass 低收入

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