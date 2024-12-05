法拉盛公寓租戶糾紛 丟燃燒彈縱火 嫌犯認罪

羅格貴茲承認使用燃燒彈，燒毀了法拉盛的一間公寓。(檢方提供)

皇后區男子羅格貴茲(Atahualpa Rodriguez)4日於布碌崙 (布魯克林)東區聯邦法院，就2022年在法拉盛 公寓內發生的一起燃燒彈縱火 案認罪。依罪名，羅格貴茲將面臨至少五年、最高20年的監禁。

根據法庭文件及認罪時披露的事實，2022年1月11日，羅格貴茲與法拉盛帕森斯大道(Parsons Boulevard)一棟公寓樓內的租戶發生糾紛。次日，他向這棟多層建築投擲燃燒彈。該公寓樓共有175間住宅，當時住著數百名租客。

1月12日清晨約4時40分，這棟建築內目標公寓的租戶被玻璃破碎聲驚醒，還聽到有人喊：「你們都去見鬼吧！」（F—k you all）。租戶急忙走出臥室，發現燃燒彈已引發火災。

消防員迅速趕到現場撲滅了大火，其中一名消防員被部分倒塌的天花板砸中受傷，另一名消防員在與大火搏鬥中遭一級燒傷，還有一名消防員因為吸入受汙染的氣體而被送往醫院接受治療。這場火災完全摧毀了目標公寓，造成了大約100萬元的經濟損失。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)就此案表示，被告承認在黎明前的黑暗中，趁著許多房客正在熟睡，縱火焚燒一棟公寓樓，導致一間公寓被毀，周圍單元受損，還造成消防員受傷。被告的行為完全無視生命，因個人糾紛而使得數百人處於危險之中。市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，羅格貴茲承認自己蓄意犯罪，這種犯罪對急救人員和普通公民都構成了重大威脅。