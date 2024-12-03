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市議員莊文怡感謝社區捐款 其法律辯護信託獲近6萬元

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員莊文怡為其法律辯護信託募款近6萬元。(莊文怡提供)
市議員莊文怡為其法律辯護信託募款近6萬元。(莊文怡提供)

此前在布碌崙(布魯克林)86街遊民所抗議中被控襲警的市議員莊文怡(Susan Zhuang)12月2日表示，社區居民目前已經為其法律辯護信託捐款近6萬元。莊文怡感謝社區居民對她的大力支持和幫助，並表示將繼續加大力度提升華人的社會地位，爭取在安全、教育和老人福利方面為社區爭取更多資源。

在今年7月17日反對布碌崙86街遊民所抗議中被捕的市議員莊文怡為了應對隨之而來的控罪，專門設立了法律辯護信託，用於支付布碌崙地區檢察官辦公室對莊文怡提出的指控相關的法律費用。

11月中旬，為了給辯護信託籌款，莊文怡辦公室的工作人員還走上了街頭，在擬建中的86街遊民所門前爭取居民捐款。據莊文怡介紹，街頭募款活動一共募集了1萬多元，還有大約2萬元捐款直接送到了指定的會計公司，再加上先前募集的大約2萬元，法律辯護信託目前已有金將近6萬元。莊文怡說，募捐活動還沒有結束，仍然對居民開放，但她認為目前的款項用於自己的法律辯護已經足夠了。

莊文怡說，她非常感謝社區僑領、各界人士和眾多普通居民對她的支持。捐款者有的捐1000元，有的捐500元，也有人捐的少一些，但大家都留言對她表示支持，也感謝她為了社區的利益進行抗爭，並把社區團結到一起。

作為布碌崙第一位華裔市議員，莊文怡說，她將永遠為一直被忽視和代表性不足的社區發聲，確保華裔社區的聲音被傾聽並獲得尊重。莊文怡表示，她將繼續致力於華裔社區關注的安全、教育和老人福利等領域，為社區爭取更多資源，把南布碌崙華裔社區建設得更好。

布碌崙 華裔 遊民

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