冷鋒過境 紐約本周或迎今冬初雪

隨著快速移動的冷鋒系統通過，紐約市本周有機會出現小規模降雪。圖為年初風暴襲擊紐約市。(美聯社)

紐約市 本周可能迎來今冬首次降雪，根據國家氣象局(National Weather Service)的預報，4日(周三)晚間至5日(周四)清晨，隨著快速移動的冷鋒系統通過，紐約市有機會出現小規模降雪。

國家氣象局氣象學家溫施(Matt Wunsch)表示，以目前的預測顯示，紐約市的氣溫可能略高於形成顯著降雪的條件，特別是在沿海地區，降水更可能以小雨為主。

溫施說，對紐約市都會區，特別是沿海地區來說，預計主要是雨陣，即便真迎降雪，其性質也接近「零星陣雪」，不會造成大範圍或持續性影響。然而，對於期待初雪的市民來說，這仍是一個值得關注的天氣變化。

福克斯天氣(Fox Weather)氣象學家布勞德(Cody Braud)表示，本周每日清晨氣溫低於華氏32度，午後高溫約華氏40度。5日(周四)冷鋒過後氣溫短暫回升，6日(周五)將再次下降，伴隨每小時20至25哩的強風，體感溫度或降至華氏10至20度。

此外，紐約州 北部和西部地區的降雪情況更為顯著。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，受到「大湖效應」(Lake Effect)的影響，部分地區的積雪深度可能高達數呎。她說，隨著紐約州北部面對湖效應暴風雪，受影響地區的居民應保持警惕，並減少外出。目前，州府機構和國民警衛隊成員正協助地方社區應對挑戰。

專家提醒市民，需密切關注接下來的天氣變化，並做好禦寒準備。儘管紐約市的降雪機會有限，但強風與低溫 天氣仍可能為日常活動帶來挑戰。對於期待初雪的紐約市民，4日(周三)深夜至5日(周四)清晨將是觀察的最佳時機。