我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

冷鋒過境 紐約本周或迎今冬初雪

記者尤昱程╱紐約報導
隨著快速移動的冷鋒系統通過，紐約市本周有機會出現小規模降雪。圖為年初風暴襲擊紐約市。(美聯社)
隨著快速移動的冷鋒系統通過，紐約市本周有機會出現小規模降雪。圖為年初風暴襲擊紐約市。(美聯社)

紐約市本周可能迎來今冬首次降雪，根據國家氣象局(National Weather Service)的預報，4日(周三)晚間至5日(周四)清晨，隨著快速移動的冷鋒系統通過，紐約市有機會出現小規模降雪。

國家氣象局氣象學家溫施(Matt Wunsch)表示，以目前的預測顯示，紐約市的氣溫可能略高於形成顯著降雪的條件，特別是在沿海地區，降水更可能以小雨為主。

溫施說，對紐約市都會區，特別是沿海地區來說，預計主要是雨陣，即便真迎降雪，其性質也接近「零星陣雪」，不會造成大範圍或持續性影響。然而，對於期待初雪的市民來說，這仍是一個值得關注的天氣變化。

福克斯天氣(Fox Weather)氣象學家布勞德(Cody Braud)表示，本周每日清晨氣溫低於華氏32度，午後高溫約華氏40度。5日(周四)冷鋒過後氣溫短暫回升，6日(周五)將再次下降，伴隨每小時20至25哩的強風，體感溫度或降至華氏10至20度。

此外，紐約州北部和西部地區的降雪情況更為顯著。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，受到「大湖效應」(Lake Effect)的影響，部分地區的積雪深度可能高達數呎。她說，隨著紐約州北部面對湖效應暴風雪，受影響地區的居民應保持警惕，並減少外出。目前，州府機構和國民警衛隊成員正協助地方社區應對挑戰。

專家提醒市民，需密切關注接下來的天氣變化，並做好禦寒準備。儘管紐約市的降雪機會有限，但強風與低溫天氣仍可能為日常活動帶來挑戰。對於期待初雪的紐約市民，4日(周三)深夜至5日(周四)清晨將是觀察的最佳時機。

紐約市 紐約州 低溫

上一則

報告：若生源持續下降 學區應少拿撥款

下一則

地鐵鎖喉案結辯 辯方籲陪審團考慮乘客當下恐懼
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

藍州褪色？紐約州「民主黨註冊選民」4年減少27萬人

藍州褪色？紐約州「民主黨註冊選民」4年減少27萬人
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業
暴風雪狂掃五大湖區 衝擊感恩節後返家人潮

暴風雪狂掃五大湖區 衝擊感恩節後返家人潮
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

熱門新聞

兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

2024-12-01 07:50
霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

2024-11-30 09:15
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

2024-12-02 06:48
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

2024-12-02 12:41
由拜登任命的紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。(路透資料照)

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

2024-11-25 15:24

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業