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皇后區2新州眾議員 下月履職

記者鄭怡嫣╱紐約報導
候任第37選區州眾議員瓦爾德茲明年將上任。(取自其競選官網)
候任第37選區州眾議員瓦爾德茲明年將上任。(取自其競選官網)

在明年1月宣誓之後，皇后區將迎來兩名新的州眾議員，美國社會主義民主黨(DSA)瓦爾德茲(Claire Valdez)將履職成為代表長島市等亞裔聚居地區的第37選區州眾議員，胡克斯(Larinda Hooks)則將接任現任奧布里(Jeffrion Aubry)成為代表東艾姆赫斯特等地區的第35選區州眾議員，她已表態將繼續推進提案，為在花旗球場周邊建賭場開路。

第37州眾議會選區代表長島市、陽邊(Sunnyside)、馬斯佩(Maspeth)、瑞吉屋(Ridgewood)等西皇后區社區，首屆州眾議員阿迪拉(Juan Ardila)在上任後不久即被兩名女性指控曾於十年前性侵。在此次初選，瓦爾德茲擊敗阿迪拉以及獲皇后區民主黨支部支持的律師卡莫納(Johanna Carmona)，以58%的得票率勝出，後並未在11月普選中遭遇對手。

瓦爾德茲為美國社會主義民主黨資深成員，獲得該組織及多位皇后區進步派民代支持，她表示將專注於保護移民社區、以及確保「最弱勢的社區能夠獲得醫療保障」，此外，她也希望提出與環境相關的法案，並表態支持「紐約州HEAT法案」，該提案旨在賦予監管機構權力，以減少紐約州對化石燃料的依賴。

第35州眾議會選區代表東艾姆赫斯特、花旗球場(Citi Field)、以及部分可樂娜(Corona)、雷哥公園(Rego Park)等中皇后區社區，自1992年以來一直由奧布里代表，不過奧布里宣布他將不再連任，並背書胡克斯作為接班人。在初選中，她以19個百分點擊敗曾遭州參議會驅逐的前民選官員蒙塞拉特(Hiram Monserrate)，後並未在11月普選中遭遇對手。

胡克斯多年來在皇后區第三社區委員會任職，並擔任當地非營利組織Elmcor的負責人，她也在此次選舉中獲得了皇后區民主黨支部的支持。

對於在花旗球場周邊、計畫建立賭場的大都會公園建案(Metropolitan Park)，胡克斯則一如已經明確表態支持建案的奧布里一樣，她表示期待推進相關提案，以變更這一片原為公園土地的用途，「我們希望為大都會公園建案創造更多的工作機會，這與我所在的社區息息相關。」

此前，奧布里已經在州議會提出相關提案，然而在州參議會層面，代表該區、並已經宣布參選下一屆紐約市長的參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，則表態根據民意，拒為賭場提案。

候任第35選區州眾議員胡克斯明年將上任，她已表態支持支持賭場建案。(取自nycv...
候任第35選區州眾議員胡克斯明年將上任，她已表態支持支持賭場建案。(取自nycvotes.org)

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