感恩節不安寧 人孔冒火 燒毀麻州華人車輛

感恩節當天布碌崙發生人孔火災，麻州華人車輛被燒毀。(市消防局)

感恩節 當天，布碌崙 (布魯克林)發生的一次人孔(manhole)火災燒毀了從麻州 趕來度假的華裔家庭的一輛轎車。這場二級火災不僅打亂了這個華人家庭的度假計畫，而且他們八歲女兒的生日禮物也被燒為灰燼。

市消防局稱，11月28日大約中午時分，布碌崙高地(Brooklyn Heights)萊姆森街(Remsen St.)靠近希克斯街(Hicks St.)處人孔內的電線著火，人孔內冒出大量煙霧，燒毀了停靠在馬路邊的一輛速霸陸(Subaru)休旅車。

這輛休旅車的主人是來自麻州的43歲的華人陳淑琳(Suelin Chen)。她和丈夫及兩個女兒(包括今年感恩節滿八歲的女兒)11月27日從麻州開車到布碌崙，他們計畫在為期一周的假期旅行中拜訪朋友。陳淑琳說，她的女兒原本期待著感恩節晚上在新澤西州的一個派對上吹蠟燭、吃蛋糕。但大火讓她們一家不得不滯留在布碌崙，而且女兒還非常難過，因為這輛被燒毀的車上有許多她的生日禮物。

陳淑琳說，「車子完全燒毀了。我們車裡有很多東西，我孩子的自行車、我花了一年多時間為女兒織的圍巾、她們的鞋子、書、iPad，所有東西都燒了。我女兒哭了很多次」。

涉事電路為聯合愛迪生電力公司(Con Edison)所有。陳淑琳說，聯合愛迪生的工作人員在現場向她和家人道歉，但她希望該聯合愛迪生公司考慮到他們財產受損的情況，能提供補償和一些保證，處理好這件事情。

聯合愛迪生公司的一位發言人表示，他們已經知道車輛被毀的情況，他們將聯繫家屬，並與他們合作完成索賠程序。

就在消防員趕去撲滅陳淑琳那輛休旅車上的大火時，冒煙人孔附近一處公寓的四層也發生了火災。消防員不得不等聯合愛迪生公司切斷大樓電源後才開始滅火。消防員稱，公寓火災很可能也與人孔火災有關。因為這場火災，起火公寓內的許多居民在感恩節期間失去了住處。