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提升青少年心理健康 議會提同儕支援計畫

記者曹馨元╱紐約報導
為應對青少年心理健康危機，紐約市議會日前提案，希望通過擴大校內健康社團及其他同儕支援計畫來改善這一情況。示意圖，非新聞當事人。(本報檔案照)
為應對青少年心理健康危機，紐約市議會日前提案，希望通過擴大校內健康社團及其他同儕支援計畫來改善這一情況。示意圖，非新聞當事人。(本報檔案照)

紐約市，有自殺傾向的學生比例在2021年躍升至近16%，且約有9%的高中生曾有企圖自殺的行為。為應對青少年心理健康危機，紐約市議會日前提案，希望通過擴大校內健康社團(Wellness Club)及其他同儕支援計畫來改善這一情況。

在以學生心理健康為重點的一系列提案中，市議員要求政府為支援成立校內健康社團的學生提供更多資源，並為對同儕支援計畫感興趣的學生提供相關訓練。根據倡議者與專家的意見，校內健康社團與其他支援計畫可以讓學生互相討論心理健康問題，以提高對學生對於心理健康問題的意識，同時消弭對心理健康問題的負面標籤。

這些提案指出，自新冠疫情以來，青少年心理健康問題的惡化令人擔憂。新冠疫情期間的居家隔離顛覆了許多學生的生活方式，切斷了他們與同學、朋友的社交接觸，也造成了許多家庭的財產損失。疫情後的今天，教育工作者還是發現學生存在頑固的行為問題，包括居高不下的長期缺課率等。

在聽證會上，也有中學生站出來分享自己面臨心理健康問題的經歷，包括他們的朋友是如何與自殺念頭鬥爭的故事。這些學生呼籲學校提供更多的心理健康支援；而校董會成員也認為同儕互助計畫是組成校內心理健康支援系統的重要一部分。

目前，全市公立學校系統約有5200名輔導員和社工，平均每一名輔導員或社工需要服務162名學生。市府官員表示，若依賴校外心理健康專業人員，可能會造成個人信息安全或薪資問題。而同儕互助計畫則能讓學生更容易接受。據市教育局學生意見負責人奧爾曼(Amallia Orman)表示，疫情後，學生在校內自發成立健康社團已經是很普遍的現象。

心理健康 疫情 紐約市

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