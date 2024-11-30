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法拉盛黑五湧人潮 消費者樂撿便宜

記者高雲兒╱紐約報導
梅西百貨商場內試穿衣服的女士們。(記者高雲兒╱攝影)
梅西百貨商場內試穿衣服的女士們。(記者高雲兒╱攝影)

感恩節後「黑色星期五」，是民眾一年中最期待的購物狂歡日。儘管線上購物日益受到重視，但紐約華人聚集地法拉盛的商場仍在黑五迎來了大批人潮，希望趁此機會撿到更多折扣商品。

29日上午，法拉盛羅斯福大道的梅西百貨內熱鬧非凡。在一樓陪伴先生購物的梅女士表示，早在黑五前幾天就已經搶購了一波，「我在二樓買了很多羊絨衫，都是半價或三、四折，品質很好，非常划算。」她強調，黑五當天購物可能面臨尺碼不全的問題，「男士的尺碼選擇會好一些，所以今天特意陪我老公來，發現折扣比之前更大，而且尺碼也很齊全。」

29日上午，法拉盛羅斯福大道的梅西百貨商場內熱鬧非凡。(記者高雲兒╱攝影)
29日上午，法拉盛羅斯福大道的梅西百貨商場內熱鬧非凡。(記者高雲兒╱攝影)
天景二樓的優衣庫和Old Navy等店鋪內也是人潮湧動。(記者高雲兒╱攝影)
天景二樓的優衣庫和Old Navy等店鋪內也是人潮湧動。(記者高雲兒╱攝影)

同樣熱鬧的還有天景購物中心(Skyview)，其中耐吉折扣店門口的長龍幾乎從早到晚未曾消失，隨時都有數十人在排隊。汪女士透露，她聽朋友說當天折扣力度很大，「耐吉有買一送一的活動，我準備給自己買雙藍色的Dunk，再給兒子買一雙熊貓配色，這樣應該能省下100元。」

二樓的優衣庫和Old Navy等店鋪內也是人潮湧動。李小姐坦言，雖然線上購物方便，但某些商品線下購物更具優勢，「尤其是褲子，我個子矮，網上買褲子總是難以把握尺寸，還是試穿更保險。」

天景購物中心的運營方ShopCore Properties區域行銷經理孫偉家表示，今年黑五的客流量和往年不相上下，「現在黑五很多促銷都轉到線上，但我們還是有非常多的顧客前來，很樂見黑五線下購物還是非常熱烈，因為我們本來很多都已經是折扣店，但今天的確是都有額外的折扣，吸引大批人潮。」

29日上午，法拉盛羅斯福大道的梅西百貨商場內熱鬧非凡。(記者高雲兒╱攝影)
29日上午，法拉盛羅斯福大道的梅西百貨商場內熱鬧非凡。(記者高雲兒╱攝影)
天景購物中心耐吉折扣店門口的長龍幾乎從早到晚未曾消失，隨時都有數十人在排隊。(記...
天景購物中心耐吉折扣店門口的長龍幾乎從早到晚未曾消失，隨時都有數十人在排隊。(記者高雲兒╱攝影)

然而，也有消費者選擇「先試後買」。顧客林Jack表示，他當天沒有購買任何商品，「我今天來試衣服，確認尺寸，然後等幾天線上打折時再下單，這樣更划算。」

根據軟體公司Adobe的預測，美國今年11月和12月的在線銷售額將達到創紀錄的2408億元，比去年同期增長8.4%。僅感恩節當天的在線銷售額就達到創紀錄的61億元，同比增長8.8%。

在梅西陪伴先生購物的梅女士表示，自己早在黑五前幾天就已經搶購了一波，但男士的尺碼...
在梅西陪伴先生購物的梅女士表示，自己早在黑五前幾天就已經搶購了一波，但男士的尺碼選擇會好一些。(記者高雲兒╱攝影)

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