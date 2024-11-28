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法拉盛圖書館聖誕樹 點燈

記者高雲兒╱紐約報導
儀式以吳蘇雄魔術表演拉開序幕，他與現場的小朋友互動熱烈，瞬間點燃了現場的節日氛圍。(記者高雲兒╱攝影)
儀式以吳蘇雄魔術表演拉開序幕，他與現場的小朋友互動熱烈，瞬間點燃了現場的節日氛圍。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛發展中心近日在法拉盛圖書館前舉行了第24屆「2024年法拉盛節日樹點燈儀式」，主辦方表示，這棵燦爛的節日樹將自感恩節起持續點亮至聖誕節，並延續至農曆新年，為社區帶來溫暖與希望的光芒。

儀式以吳蘇雄魔術表演拉開序幕，他與現場的小朋友熱烈互動，點燃了現場的節日氛圍。吳蘇雄更特別為孩子們送上精心準備的節日禮物，將歡樂與溫馨帶給每一位到場的小朋友。此外，109分局局長科爾曼和法拉盛圖書館館長曾陽也上台致詞，並向所有與會民眾送上溫暖的節日祝福。

法拉盛發展中心主席傅鶴鳴表示，這棵每年在寒冷冬夜中閃耀的節日樹，已經成為法拉盛社區的象徵，為無數居民帶來了希望與溫暖的光亮。該中心自2001年起，已經舉辦了24屆節日樹點燈儀式。「911事件」後，紐約市的經濟陷入困境，法拉盛的街區也經歷了衰退，當時華人社區已在法拉盛扎根20年，這個儀式的誕生，正是為了給這座城市帶來希望，並激勵社區成員在困難中堅持奮鬥。

傅鶴鳴說，得益於社區商家的支持和皇后區圖書館的協助，法拉盛的首棵聖誕樹於當年的感恩節前夕栽下，這棵30呎高的聖誕樹至今仍是當地最具代表性的節日象徵。

法拉盛發展中心在法拉盛圖書館前舉行了第24屆「2024年法拉盛節日樹點燈儀式」。...
法拉盛發展中心在法拉盛圖書館前舉行了第24屆「2024年法拉盛節日樹點燈儀式」。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 圖書館 感恩節

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