亞裔之友總聯盟偕市警109分局 捐贈火雞給社區

為答謝警員辛勞維護社區治安，亞裔之友總聯盟向市警109分局捐贈100隻火雞及多項民生物資。(記者尤昱程／攝影)

為答謝警員辛勞維護社區治安，亞裔 之友總聯盟日前向市警109分局捐贈100隻火雞及多項民生物資。其中，分局決定將51隻火雞捐贈至社區內有需要的家庭，剩餘49隻則分發給局內警員，感謝他們的辛勤付出。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，感謝109分局一直以來為社區帶來的安全保障，特別是在法拉盛舉行大型活動期間，他們的努力有目共睹。他說，「我們希望透過這次捐贈，為警員及需要幫助的家庭送上一份溫暖。」

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)對於此次捐贈表達感謝，他說，「感恩節 是一個回饋的節日，透過這次活動，我們看到了社區的團結和支持。感謝所有贊助者和支持者，讓我們能夠為需要幫助的家庭送去節日的溫暖。」

根據109分局的安排，火雞與民生物資的分發將於當日完成。109分局社區委員會主席菲利皮迪斯(Jerry Filippidis)表示，感恩節對許多人來說可能是理所當然的節日，但對今晚將收到物資的家庭來說，這意義非凡。感謝贊助者的支持，讓這些家庭能夠享受感恩節的溫暖。

此外，亞裔之友總聯盟還向分局捐贈了一張價值1000元的支票 ，用於購買更多食品，補充此次物資。州參議員劉醇逸也捐贈500元支票，支持此次感恩節善舉。市議員黃敏儀也到場感謝贊助商慷慨贊助。