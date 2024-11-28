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曼哈頓華埠首屆「感恩分享日」助推社區小商家

記者劉梓祁／紐約報導
華埠感恩分享日，助推社區小商家。(記者劉梓祁／攝影)
華埠感恩分享日，助推社區小商家。(記者劉梓祁／攝影)

感恩節即將到來之際，曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)26日(周二)舉辦首屆「感恩分享日」活動，在邀請社區民眾一同參與分享和感恩的氛圍外，還與多個當地商家合作，希望助推社區經濟。

本次活動在商改區位於巴士打街(Baxter St.)的信息亭舉辦，邀請居民或遊人寫下對親人或事物的感恩之情或美好願望，並將這些訊息貼在信息亭的外牆上。每位活動的參與者，都能獲得不同華埠商家提供的免費飲品或糕點。

商改區項目主任李德容表示，這次活動不僅為社區居民提供了一個表達感恩的平台，同時也為本地小商業創造了展示與互動的機會。她說，與多個商家合作不僅能吸引更多人參與，還有助於提升這些商家的知名度。李德容指，支持小商業是促進社區經濟活力的重要一環，感恩分享日同時也為「小商業周六」(Small Business Saturday)預熱。

感恩節的結束及「黑色星期五」的到來，通常被視為聖誕購物季的開始，在此期間，各大商家都會提供大量折扣和促銷活動。除此之外，針對小型購物場所的小商業周六則設在次日，與主要針對大型零售和電子商務的黑五和網購星期一(Cyber Monday)相對應，而華埠亦會如往常般參與其中。

與過去數年相同，本次小商業周六由華埠商改區負責協調，其行政總監陳作舟表示，與黑五當日消費者前往商場搶購家具、電器等大物件不同，感恩節後的周末首日則希望公眾通過購買具有社區特色的商品或食物來支持小商家。

華埠 商改區 感恩節

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