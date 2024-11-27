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長島詩會SNFL圖書館登場 紀念詩人瘂弦

紐約訊
第二屆長島詩會日前在SNFL圖書館舉辦，朗誦環節特別紀念已故詩人瘂弦。(長島詩會提供)
第二屆長島詩會日前在SNFL圖書館舉辦，朗誦環節特別紀念已故詩人瘂弦。(長島詩會提供)

大紐約地區的近20位當代華語詩人日前在曼哈頓的紐約公共圖書館最大的流通分館 —斯塔夫羅斯·尼亞喬斯基金會圖書館(SNFL)，舉行主題為「詩，從島嶼到島嶼」的第二屆長島詩會。多位詩人現場朗誦自己代表作與近作，交流砌磋，難得盛會。

這次詩會還有一個特別欄目是紀念剛剛逝世的詩人瘂弦。SNFL圖書館中文部負責人張鴻運應邀朗誦瘂弦的代表作「如歌的行板」和「紅玉米」。

長島詩會由王家新、王鍵、阮克強和應帆等人於2023年發起，主旨在推廣華裔詩人和華語詩歌在海外的發展外，希求保留詩人和詩作的地域特性。本屆主題「詩，從島嶼到島嶼」，除了暗扣詩會舉辦地點從長島到曼哈頓島，也體現詩、詩人和詩歌本身的流離、遷徙、融入和對話。

詩會伊始，王家新、王鍵和應帆等人分別介紹詩會概況和籌備過程。紐約華文界的王渝、黃翔等人首先登台朗誦自己的精品「秋日一行」、「野獸」等；中生代李笑虹、蘇拉、陳蔚等分別朗誦自己力作；近兩年才移居紐約的黑丰、島子等作者紛紛演繹現實主義濃厚的詩作；王寅、徐今今等上海派新移民詩人等分別朗誦風格鮮明、形式新穎的詩歌作品。

詩會主要成員王家新朗誦新作「睡美人」向大都會博物館同名專展致敬，王鍵朗誦「法拉盛秋天裡的哀歌」表達一個新移民的疼痛感受；阮克強則以「有些時候」表現人和自然的靈性融合，應帆的「二月邊境」則把各種政治地緣衝突和個人情感界限詩意地聯繫在一起。詩會也吸引和邀請到方商羊、李驕陽等年輕詩人與會，並朗誦詩作。在自由朗誦環節，兩位非華裔聽眾以英語和俄語朗誦詩作，為詩會增添別樣歡樂氛圍。

張鴻運會後表示，這是他在「圖書館工作40年來第一次嘗試這樣的活動」，彰顯「華裔詩人的親和力」，並希望以後能再度合作，一起「推廣大眾詩歌欣賞」。王家新表示，長島詩會起源長島，第一屆詩會在冷泉港舉辦，以後不排除將詩會做成形式更廣泛、內容更豐富的紐約華語詩歌盛會，吸引更多詩歌愛好者和詩人們與會和交流。

長島 圖書館 華裔

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