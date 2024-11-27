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紐約地鐵求助點 呼叫居半惡作劇

記者許君達╱紐約報導
紐約地鐵「求助點」系統旨在幫助乘客在緊急情況下一鍵呼叫求助，但最新的監察報告指，該系統的接聽率不盡如人意，而在接通的呼叫中，還有一半都是無效或騷擾通話。(記者許君達╱攝影)
紐約地鐵「求助點」系統旨在幫助乘客在緊急情況下一鍵呼叫求助，但最新的監察報告指，該系統的接聽率不盡如人意，而在接通的呼叫中，還有一半都是無效或騷擾通話。(記者許君達╱攝影)

MTA監察長辦公室26日發布報告稱，紐約地鐵內被稱為「求助點」(Help Points)的緊急呼叫求助系統存在大量無人接聽的情況。而在接通的呼叫中，無事生非的惡作劇者占據了一半。

報告指，2023年共有千餘次通過「求助點」發送的緊急呼叫無人接聽，還有大量呼叫收到長時間延遲。而在被接聽的呼叫中，乘客反應的情況包括人員傷亡、威脅或騷擾以及閒雜人員進入軌道和隧道等事件，表明這項功能確實有效。

「求助點」項目2018年啟動，在全市所有472座地鐵站中設置了超過3000個藍色通話設備，耗資約2億5000萬元。乘客在遇到緊急情況時，可通過「求助點」設備與值班人員一鍵通話，避免在信號不佳的地下使用手機撥打911報警時可能遇到的通訊不暢等情況。

不過，報告指出，2023年MTA工作人員在15秒內接聽「求助點」緊急通話的響應率僅達75%，與911報警電話90%的響應率相差較遠。在大約1200次未接聽通話中，無人接聽的原因包括技術故障以及值班人力不足或離崗等。而在後台操作中，代表「緊急」的紅色按鈕的優先響應程度並不高於代表「諮詢」的綠色按鈕，反映了該求助系統後台管理水平的不足。

根據報告所審查的去年5至10月間總共14萬698次緊急通話紀錄，其中約有28%是真正求助的乘客，另有22%為工作人員的測試通話，其餘過半通話請求均屬「惡作劇」。針對此問題，報告建議在「求助點」前增加監控攝像頭，以便識別濫用緊急求助資源的惡作劇者；還建議在設備上張貼警示信息，告知惡作劇者將被處以50元罰款。

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