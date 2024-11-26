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華裔作家陳國材 談在底特律中餐館成長經歷

記者劉梓祁／紐約報導
陳國材在座談結束後，與學生去中餐廳內讀書。(記者劉梓祁／攝影)
陳國材在座談結束後，與學生去中餐廳內讀書。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市立大學亨特學院(CUNY Hunter College)亞美研究項目(Asian American Studies Program)近日在曼哈頓舉辦講座，邀請華裔作家陳國材(Curtis Chin)攜作品「我在中餐館學到一切」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant：A Memoir)到場，其講述了他在餐館中成長的經歷和所學到的人生經驗。

據介紹，陳國材出生於密西根州底特律市，他的家庭在當地擁有一家歷史悠久的鐘氏廣東餐館(Chung's Cantonese Cuisine)。在活動中，陳國材分享了他如何在1980年代的底特律成長，當時是一個汽車工業衰退、毒品氾濫和愛滋病肆虐的時期。

他表示，家庭經營的餐館位於城市中一個困難的區域，但父母教會了他生活中必需的一切技能。書中，他感謝父母提供的這些生活技能，並表達對底特律這個能夠孕育出像他這樣的人才的城市的敬意。

陳國材在介紹自己的書時說，「這本書不僅是關於我們成長過程中所做的頑皮事，更是對我的父母的一種感謝，感謝他們為我們提供了這些生活技能。」他還解釋了書名的含義，「這個書名實際上告訴了大家，我在那家中餐館裡學到了生活中所有重要的東西。」

陳國材還談到了書的結構，分別描述了他的小學、中學和大學時期的生活。此外，他也提到了自己家族的歷史，從曾曾祖父在19世紀末從中國廣州移民到美國開始，展示了家族史如何影響他的人生觀和夢想。

在與觀眾的互動中，陳國材不僅談及了書中的主題，如家庭和個人成長，也分享了他對於種族、性別認同和社會正義的看法。他描述了自己作為一個亞裔、一名同性戀者以及在多元文化社會中生活的經歷，使他在追求自我認同和社會認可的過程中面臨了許多挑戰。

座談結束後，陳國材還和部分年輕學生一同前往中餐廳，在品嚐食物的同時，念出了書中一些關於餐廳的片段。「家族中餐館賣出的春捲數量高達1000萬個」，陳國材說，鐘氏廣東餐館不但讓父母養大了六個孩子，還為身為同志的自己帶來了希望。此外，他還是權益人士兼紀錄片導演，作品包括「陳果仁是誰？」(Vincent Who)等。

中餐館 亞裔 紐約市

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