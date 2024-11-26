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打造法拉盛安全網 紐約公安巡邏隊推新計畫

記者尤昱程／紐約報導
紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)與APX安全警衛公司，將合作推出一項針對法拉盛社區的全新安全計畫，預計將於半年後實行。(記者尤昱程／攝影)
紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)與APX安全警衛公司，將合作推出一項針對法拉盛社區的全新安全計畫，預計將於半年後實行。(記者尤昱程／攝影)

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)與APX安全警衛公司於25日在記者會上宣布，雙方將合作推出一項針對法拉盛社區的全新安全計畫，旨在透過專業的巡邏服務與應急反應，為居民與企業提供更高水平的安全保障，並重建對社區環境的信心。

巡邏隊高級顧問趙靖桉表示，計畫核心包括全天候巡邏服務、快速反應機制及專屬App。APX安全警衛公司將派遣專業安全人員及志願者，深入高風險地區進行定點與流動巡邏，提升社區的安全可見度。

APX安全警衛公司總裁盧曉士表示，該公司巡邏人員將攜帶執法裝備，並與當地警局合作，必要時採取法律行動。此外，安全團隊也將提供預防性措施，減少問題的發生，讓居民感受到更多安心。

盧曉士指出，計畫還針對非法占屋、垃圾管理及街頭治安等問題制定了專屬解決方案。例如，針對非法活動頻繁的地區，巡邏人員將加強巡邏密度，並與政府機構協調進行干預，以減少對居民日常生活的影響。

記者會吸引了眾多社區居民參與，其中，第七社區委員會委員麥碧茜反映了社區面臨的三大問題，包括街頭性工作者的公開活動、流浪漢的騷擾行為，以及無證攤販占用人行道的現象。她強調，這些問題已經長期困擾社區，嚴重影響了居民的生活品質和商業運作，並期盼此計畫能帶來切實改變。

對於這些問題，盧曉士表示需要透過多方合作來解決。他指出，針對街頭性工作者的問題，計畫將透過增加巡邏密度及與政府機構合作，迫使相關活動轉移至非公共場所，從而減少對社區的影響。針對流浪漢的騷擾行為，快速反應機制將確保在幾分鐘內提供支援，幫助商戶迅速恢復正常運營。而對於無證攤販問題，APX將採取加強執法與專業溝通的方式，確保人行通道順暢，並改善街頭環境。

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