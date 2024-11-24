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世界日報與州健保市場辦「2025健保論壇」座無虛席

記者高雲兒╱紐約報導
此次論壇提供了豐富的健康保險資訊及現場服務，旨在幫助參與者掌握新一年的健保選擇及相關福利，許多民眾稱感到很有幫助。(記者高雲兒╱攝影)
此次論壇提供了豐富的健康保險資訊及現場服務，旨在幫助參與者掌握新一年的健保選擇及相關福利，許多民眾稱感到很有幫助。(記者高雲兒╱攝影)

為幫助民眾了解2025年紐約州健保市場的重要變化及最新資訊，世界日報聯合紐約州健保市場於23日在皇后區法拉盛舉辦了「2025健保論壇」，並吸引了超過400人民眾到場參與。此次論壇提供了豐富的健康保險資訊及現場服務，幫助參與者掌握新一年的健保選擇及相關福利，不少民眾有感受益良多。

活動開始時，世界日報紐約社社長張宗智在論壇中呼籲民眾關注健康議題，共同探討明年醫保政策和健保市場的新變化，並強調健康保險對每個家庭的重要性。市議員黃敏儀也表示大家要趁這個時間了解更多屬於自己的福利，如有問題也可以向她的辦公室諮詢。

論壇的焦點之一是紐約州健保市場華裔代表陳敏敏的演講，主題為「紐約州健保市場：2025年開放投保期已開始」，介紹2025年健保市場的新節省措施和擴展的財務資助選項。陳敏敏表示，2025年健保將繼續提供多樣化的合格健康保險計畫(QHP)和基本計畫(Essential Plan)，並推出更多的成本節省措施，幫助消費者降低自付費用。她還強調，擴大了的稅收抵免政策將讓更多家庭受益。

她提醒，現有的合格健康保險計畫持有者必須在12月15日前完成續約，以確保2025年1月1日生效。新投保者同樣需要在12月15日前完成註冊。她同時提醒，符合資格的Medicaid、兒童健康加保計畫(Child Health Plus)和基本計畫可全年註冊，無需受開放註冊期限制。

除了健保資訊的詳細解說，論壇還設有多位專家演講，包括紐約市長移民事務辦公室社區活動組組長李麗，她講解了「瞭解您的權利」，幫助社區居民了解與移民有關的福利和權利。聯合健康保險亞裔市場部市場經理陳紹南也分享了關於「2025紅藍卡你需要知道的事」的實用資訊，提供參與者如何選擇及申請紅藍卡的關鍵建議。石鋼則介紹了中醫在健康管理中的應用，特別是如何通過中醫整體觀來治療多系統疾病。

此外，論壇現場設有多個健康服務攤位，包括紐約州健保市場、亞美醫師協會、聯合健康保險等機構，為參與者提供免費的健康篩檢服務，如血壓、BMI、膽固醇和血糖測試等。活動還設有幸運抽獎環節，參與者有機會獲得精美禮品，現場氣氛熱烈。

論壇現場設有多個健康服務攤位，包括紐約州健保市場、亞美醫師協會、聯合健康保險等機...
論壇現場設有多個健康服務攤位，包括紐約州健保市場、亞美醫師協會、聯合健康保險等機構，圖為多機構代表合照。(記者高雲兒╱攝影)
為幫助民眾了解2025年紐約州健保市場的重要變化及最新資訊，世界日報聯合紐約州健...
為幫助民眾了解2025年紐約州健保市場的重要變化及最新資訊，世界日報聯合紐約州健保市場於23日舉辦了「2025健保論壇」。(記者高雲兒╱攝影)
論壇的焦點之一是紐約州健保市場華裔代表陳敏敏的演講，主題為「紐約州健保市場：20...
論壇的焦點之一是紐約州健保市場華裔代表陳敏敏的演講，主題為「紐約州健保市場：2025年開放投保期已開始」。(記者高雲兒╱攝影)
超過400人民眾到場參與世界日報健保論壇。(記者高雲兒╱攝影)
超過400人民眾到場參與世界日報健保論壇。(記者高雲兒╱攝影)

健保 保險 紐約州

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