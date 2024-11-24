法拉盛強力執法 整頓無照攤販、衛生

市議員黃敏儀日前攜市清潔局長蒂池共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題。(市議員黃敏儀辦公室提供)

皇后區法拉盛 市中心作為紐約市 最繁忙的商業與交通樞紐之一，長期受無照攤販氾濫及違規商品陳列阻塞人行道的困擾。市議員黃敏儀日前攜市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題，並加強執法力度。

此次視察主要針對無照攤販、店家違規將商品陳列在人行道、以及商業垃圾未妥善處理等問題。這些行為不僅影響行人通行，尤其是老年人與行動不便者，還導致潛在的安全隱患，對依賴人流的小型商家也造成不良影響。

黃敏儀表示，這些問題降低了法拉盛市中心的生活與經營環境，必須採取更有效的措施應對。她特別呼籲市清潔局將執法範圍擴展至周末，因周六和周日的街道壅堵情況最為嚴重。

除了監督市清潔局的掃蕩力道，黃敏儀日前也在市議會提出新提案，要求政府機構在接收到店門攤位申請後，及時通知民意代表和社區委員會，並徵求他們的意見，以便更有效地審核申請，避免設置可能存在潛在安全隱患或導致壅堵問題的攤位。

蒂池則表示，清潔局有責任保持街道與人行道的整潔與暢通，並將持續加強執法力度，包括對違規商家罰款並沒收非法商品，以改善居民和商家的生活品質。她強調，清潔局已在每個行政區設立專門的攤販執法小組，並與市警局合作執法。