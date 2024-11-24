我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳與政學界大啖香港美食 聚餐名店被譽「大排檔代名詞」

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

法拉盛強力執法 整頓無照攤販、衛生

記者尤昱程╱紐約報導
市議員黃敏儀日前攜市清潔局長蒂池共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題。(市議員黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀日前攜市清潔局長蒂池共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題。(市議員黃敏儀辦公室提供)

皇后區法拉盛市中心作為紐約市最繁忙的商業與交通樞紐之一，長期受無照攤販氾濫及違規商品陳列阻塞人行道的困擾。市議員黃敏儀日前攜市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題，並加強執法力度。

此次視察主要針對無照攤販、店家違規將商品陳列在人行道、以及商業垃圾未妥善處理等問題。這些行為不僅影響行人通行，尤其是老年人與行動不便者，還導致潛在的安全隱患，對依賴人流的小型商家也造成不良影響。

黃敏儀表示，這些問題降低了法拉盛市中心的生活與經營環境，必須採取更有效的措施應對。她特別呼籲市清潔局將執法範圍擴展至周末，因周六和周日的街道壅堵情況最為嚴重。

除了監督市清潔局的掃蕩力道，黃敏儀日前也在市議會提出新提案，要求政府機構在接收到店門攤位申請後，及時通知民意代表和社區委員會，並徵求他們的意見，以便更有效地審核申請，避免設置可能存在潛在安全隱患或導致壅堵問題的攤位。

蒂池則表示，清潔局有責任保持街道與人行道的整潔與暢通，並將持續加強執法力度，包括對違規商家罰款並沒收非法商品，以改善居民和商家的生活品質。她強調，清潔局已在每個行政區設立專門的攤販執法小組，並與市警局合作執法。

市長亞當斯(Eric Adams)於日前的記者會宣布，蒂池(Jessica S. Tisch)將於25日(周一)起卸任市清潔局長一職，並被任命為紐約市警局(NYPD)新局長。蒂池自2022年4月上任以來，領導清潔局推動多項政策，包括強化攤販執法和改善街道清潔等。

市議員黃敏儀日前攜市清潔局長蒂池共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與...
市議員黃敏儀日前攜市清潔局長蒂池共同視察法拉盛市中心，討論如何改善該地區的衛生與壅堵問題。(市議員黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 紐約市 亞當斯

上一則

開罰+陰雨 法拉盛居民讚：街道乾淨好走了

下一則

紐約台灣商會第48屆年會 回顧過去展望未來
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

109輔警感恩宴 2華人志願者獲表彰

109輔警感恩宴 2華人志願者獲表彰
法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男
大陳義胞撤台明年70年 同鄉會團聚為紀念活動暖身

大陳義胞撤台明年70年 同鄉會團聚為紀念活動暖身
法拉盛雞欄買十送一再送新鮮雞蛋 每週六長島區超過$80送貨上門

法拉盛雞欄買十送一再送新鮮雞蛋 每週六長島區超過$80送貨上門

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
康州夫婦偷遍全國Lululemon獲利百萬 被捕時還罵店員種族歧視

康州夫婦偷遍全國Lululemon獲利百萬 被捕時還罵店員種族歧視