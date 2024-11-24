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開罰+陰雨 法拉盛居民讚：街道乾淨好走了

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛市中心在綿綿細雨中變得格外清爽，往日無照攤販扎堆的街道重新露出寬敞的人行道。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛市中心在綿綿細雨中變得格外清爽，往日無照攤販扎堆的街道重新露出寬敞的人行道。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市近日迎來降雨，再加上市議員黃敏儀此前的掃蕩行動，使法拉盛市中心的街道環境明顯改善，往日擁擠不堪的無照攤販不見蹤影，人行道重新恢復整潔暢通。居住法拉盛30年居民楊先生表示，「這樣的街道才像樣，乾淨又不擠。攤販如果能規範經營，對大家都好。」

法拉盛市中心作為紐約市最繁忙的商業與交通樞紐之一，長期受到無照攤販氾濫和違規商品陳列的影響。不僅人行道經常壅堵，令居民抱怨不已，也對合法商家的經營環境造成不良影響。

市議員黃敏儀近日與市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)一同視察法拉盛，針對街道環境提出加強執法的建議。據黃敏儀透露，視察後的兩天內，清潔局執法人員已迅速行動，在緬街對無照攤販、違規商品陳列和商業垃圾處理不當的行為開出多張罰單。

此外，黃敏儀在市議會提出一項新提案，要求政府機構在接收攤位設置申請後，須及時徵求民意代表和社區委員會的意見，以避免新增攤位對街道秩序和公共空間造成影響。此舉旨在進一步規範攤販經營，保障社區居民與商家的利益。

除了市議員掃蕩無證攤販有成，紐約市近日的降雨也可能助力改善街道環境。另一位法拉盛居民李先生表示：「以前人行道擁擠又髒亂，老人家都不敢出門。這樣乾淨多了，也方便很多。」他希望相關部門持續加強管理，讓整潔有序的街道成為常態，而非僅靠陰雨天的偶然結果。

法拉盛 紐約市

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