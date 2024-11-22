屢驅逐仍營業 華埠大麻店再遭突襲查封

曼哈頓華埠崇正會下大麻店，再遭市府警長辦公查封。(記者劉梓祁╱攝影)

位於曼哈頓華埠 地威臣街(Division St.)1號、紐約崇正會下方的大麻 店，自去年5月被查出無照經營以來，驅逐程序始終未能完成，持續營業令居民感到不安；然而，多位消息人士表示，市府警長辦公室(Sheriff's Office)已在20日突查和關閉了此店。

根據知情人，市府警長辦公室在20日向該店發出違規傳票和查封通知，原因為銷售未經許可的大麻產品，對「公共健康、安全和福祉構成緊迫威脅」。查封通知顯示，在關閉令生效期間，店家禁止重新進入店內。市財政局(DOF)發言人表示，「該地點已多次接受警長合規工作組的檢查，並於本月20日收到最新的查封命令。」

早在去年5月，就有便衣警員在這家名為「中國廣場便利店」(China Square Convenience)的店內買到了大麻。曼哈頓地區檢察官辦公室隨後致信崇正會，表示證據顯示，該店鋪正在非法販賣大麻，且未有合法營業許可證，因此要求作為房東的會方啟動驅逐訴訟程序。

儘管崇正會去年6月已在房屋法庭(Housing Court)提起驅逐訴訟，但其代表21日指，庭審仍在進行，未有明確的時間表。據了解，會方在該店被查封的同一日，還收到了來自店家的租金。法院紀錄顯示，被告為與大麻店簽訂租賃的中介公司「Ango Management Inc.」，以及經營方「China Souare Convenience, Inc.」。

儘管如此，消息人士指，該店早在本年6月21日便被查獲非法大麻及產品，並因此被貼上封條。然而，執法人員在本月20日因發現該店重新開業而再次入內檢查，除再次查出非法大麻外，還發現經營方已變為「Lucky 8 Lotto & Stationary Inc.」。

目前尚未知兩個經營方是否為同一集團，或之間是否存在轉讓。曼哈頓地檢辦公室也暫未提供最新庭審進展。在今年8月，華埠茂比利街(Mulberry St.)56號的「My Happy Weed」大麻店，也被警長辦公室查封。然而，皇后區法官也在近日裁定，市府當前關閉無證大麻店的方式違憲，市府將對這一裁決提出上訴。