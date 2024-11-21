86街抗議被捕餐館老闆 盼市府將遊民所搬離

86街遊民所抗議活動中被捕的越南餐館老闆阮成(左二)及其律師林奇(左三)在86街遊民所擬建處前合影。(記者胡聲橋╱摄影)

在布碌崙 (布魯克林)86街遊民 所抗議活動中被捕的越南餐館老闆阮成(Thanh Nguyen)，於20日在其律師以及多位華社代表的陪同下走訪86街遊民所。阮成希望市府將遊民所搬至其它地方，還社區乾淨與安全。他的律師稱讚目前抗議者有序。

在7月17日爆發的民眾大規模抗議86街遊民所活動中，共有九人被捕，七名抗議者被抓後遭關押，並收到傳票。這七人8月5日出庭，被法官當場告知不被立案、不被罰款而無罪開釋。阮成和市議員莊文怡遭控罪，阮成的案件在10月25日被撤銷並且紀錄被封存，不留案底。莊文怡的案件將延期至2025年1月27日審理。

20日下午近4時，阮成在其律師林奇(Daniel Lynch)以及華社代表陳麗娜等人的陪同下，走訪了布碌崙86街遊民所場址。林奇在談到堅持抗議了127天的民眾時說，目前抗議活動有序進行，令他印象深刻。他說，現場沒有警察巡邏，這說明警方了解抗議是和平的，抗議民眾遵守規則。在談到抗議活動中民眾如何保護自己時，林奇認為，民眾在集會抗議時，應遵守相關規定，和平抗議。如果現場人數過多、並且警方失去對人群的控制，抗議者要多加小心。

阮成說，他的餐館就在86街遊民所附近，他的家也離遊民所不遠，他不想遊民所破壞自己的社區，所以一定要站出來抗爭。阮成表示，他與在場抗議的民眾一樣，希望市府將庇護 所搬至其它地方，還社區乾淨與安全。他呼籲社區民眾團結起來，一起向市府表達反對庇護所的聲音。