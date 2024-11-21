法拉盛公寓 1女子疑縱火輕生

受困女子被救出時情緒激動。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 市中心一棟公寓樓20日發生火災，市消防局出動多輛雲梯車撲滅火勢，並救出一名涉嫌縱火 的51歲女子，g該女子預計將被控以縱火罪名。起火樓層住戶表示，該女子將自己反鎖屋內，並點火試圖輕生。

火災發生於當日下午1時左右，地點位於羅斯福大道(Roosevelt Ave.)上的布蘭德房屋社區中心(Bland Housing Complex)，火災發生後，市消防局派出近十輛雲梯車，市警109分局也出動警力封街，火勢在下午1時30分左右得到控制，並救出一名非洲裔女子。

該女子被救出時情緒極不穩定，她說，「我和上帝共同面對內心的深淵，我們一起與惡魔搏鬥，它(指惡魔)來到我的身邊，我現在什麼都沒了。」

根據市警109分局報告，該名女子為51歲的米爾斯(Shirley Mills)，目前已被送往牙買加醫院(Jamaica Hospital Medical Center)進一步檢查評估，預計將被控以縱火罪名。

據同一層樓的住戶表示，縱火的女子在火災發生前，曾先將自己的孩子帶出公寓，隨後將自己反鎖在屋內，而當時大樓管理部門正在清潔該樓層，聞到煙味後便挨家挨戶敲門請住戶離開，這才沒有造成更多傷亡。

他說，「這名女子是有意圖的縱火行為(intentionally set the fire)，雖然很不想這麼說，當我相信她的行為是有輕生意圖的。」