皇后區為基地 跨州性販運+施暴 2華男被判重罪

陳思洋(音譯)經營一個性販運和賣淫團夥，被判罪名成立。(檢方提供)

經紐約東區聯邦地區法院陪審團於18日裁定，35歲的陳思洋(Siyang Chen，音譯)和22歲的陳逸初(Yichu Chen，音譯)罪名成立，兩人被認定在一個以皇后區 為基地的性販運和賣淫團伙中扮演了重要角色。他們使用暴力手段，控制或威脅手下的性工作者。

陳思洋被認為是該犯罪團伙的管理和執行人員，罪名包括性販運共謀、數項協助勒索的襲擊罪以及搶劫共謀；陳逸初則被認定為該團夥的一名打手，罪名包括搶劫和攻擊。

在開庭審理之前，陳思洋已於2024年9月27日，承認了起訴書中的九項罪名，這些罪名包括搶劫和襲擊一名性工作者。審理期間，陳思洋則於10月22日承認了另一項協助勒索的襲擊罪。

根據此次判決，陳思洋和陳逸初被控的所有罪名均被認定成立，陳思洋最高將面臨終身監禁；陳逸初最高將面臨20年監禁。 陳逸初(音譯)為一個性販運和賣淫團夥當打手，被判罪名成立。(檢方提供)

根據法庭文件，2019年至2021年間，陳思洋協助領導一個全國性販運婦女和組織賣淫的團夥。他們用暴力手段控制手下的性工作者，保護該團夥的地盤，威脅性工作者，不讓其為競爭團夥工作或獨立工作。作為該犯罪團夥的管理人員，陳思洋還提出了使用暴力手段提高利潤 的策略。該團夥的受害者遭受了極其殘酷的對待。

法庭出示的證據顯示，陳思洋策畫並參與了多州的搶劫和襲擊。該犯罪團夥成員綁住受害者的雙手，用鐵棍、錘子、扳手和其他鈍器毆打受害者，受害者在許多情況下受重傷，影片顯示，受害者在被綁住時尖叫、掙扎和流血。

該團體成員互相分享這些關於暴力行為的訊息，並將攻擊的影片發給該團夥高層，以表明毆打的程度足夠嚴重。他們還向性工作者分發影片，營造恐懼氣氛。陳思洋在一條關於打人的訊息中評論道，「打死…至少四處骨折…告訴這個女孩不准回來，回來再打」。

陳逸初是該團夥的打手之一。法庭證據顯示，他在陳思洋的指示下，毆打了一名在維吉尼亞州 Centreville某處的競爭對手——另一賣淫團夥從事商業性服務的婦女。陳逸初將女子的手腕綁在背後，隨後用金屬棒毆打她，陳逸初還搶了這名女子的錢和手機。該犯罪團夥向陳逸初支付了400元作為報酬，該團夥另一名成員形容這是一次「超嚴重」的毆打。

本案起訴書中受指控的另外十名共同被告，已就其在該犯罪團夥中所犯下的罪行認罪，其中包括該犯罪團夥的老闆和陳思洋的妻子徐蓉蓉(Rong Rong Xu，音譯)。他們目前正在等待法院的判決。另外四名受該團夥指使而實施犯罪的被告也已因相關案件被定罪，目前正在等待判決。