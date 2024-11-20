皇后區為基地 跨州性販運+施暴 2華男被判重罪
經紐約東區聯邦地區法院陪審團於18日裁定，35歲的陳思洋(Siyang Chen，音譯)和22歲的陳逸初(Yichu Chen，音譯)罪名成立，兩人被認定在一個以皇后區為基地的性販運和賣淫團伙中扮演了重要角色。他們使用暴力手段，控制或威脅手下的性工作者。
陳思洋被認為是該犯罪團伙的管理和執行人員，罪名包括性販運共謀、數項協助勒索的襲擊罪以及搶劫共謀；陳逸初則被認定為該團夥的一名打手，罪名包括搶劫和攻擊。
在開庭審理之前，陳思洋已於2024年9月27日，承認了起訴書中的九項罪名，這些罪名包括搶劫和襲擊一名性工作者。審理期間，陳思洋則於10月22日承認了另一項協助勒索的襲擊罪。
根據此次判決，陳思洋和陳逸初被控的所有罪名均被認定成立，陳思洋最高將面臨終身監禁；陳逸初最高將面臨20年監禁。
根據法庭文件，2019年至2021年間，陳思洋協助領導一個全國性販運婦女和組織賣淫的團夥。他們用暴力手段控制手下的性工作者，保護該團夥的地盤，威脅性工作者，不讓其為競爭團夥工作或獨立工作。作為該犯罪團夥的管理人員，陳思洋還提出了使用暴力手段提高利潤的策略。該團夥的受害者遭受了極其殘酷的對待。
法庭出示的證據顯示，陳思洋策畫並參與了多州的搶劫和襲擊。該犯罪團夥成員綁住受害者的雙手，用鐵棍、錘子、扳手和其他鈍器毆打受害者，受害者在許多情況下受重傷，影片顯示，受害者在被綁住時尖叫、掙扎和流血。
該團體成員互相分享這些關於暴力行為的訊息，並將攻擊的影片發給該團夥高層，以表明毆打的程度足夠嚴重。他們還向性工作者分發影片，營造恐懼氣氛。陳思洋在一條關於打人的訊息中評論道，「打死…至少四處骨折…告訴這個女孩不准回來，回來再打」。
陳逸初是該團夥的打手之一。法庭證據顯示，他在陳思洋的指示下，毆打了一名在維吉尼亞州Centreville某處的競爭對手——另一賣淫團夥從事商業性服務的婦女。陳逸初將女子的手腕綁在背後，隨後用金屬棒毆打她，陳逸初還搶了這名女子的錢和手機。該犯罪團夥向陳逸初支付了400元作為報酬，該團夥另一名成員形容這是一次「超嚴重」的毆打。
本案起訴書中受指控的另外十名共同被告，已就其在該犯罪團夥中所犯下的罪行認罪，其中包括該犯罪團夥的老闆和陳思洋的妻子徐蓉蓉(Rong Rong Xu，音譯)。他們目前正在等待法院的判決。另外四名受該團夥指使而實施犯罪的被告也已因相關案件被定罪，目前正在等待判決。
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