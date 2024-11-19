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皇后區庇護所旅館遭搜查 華裔老闆與亞當斯團隊關係密切

記者尤昱程╱紐約報導
胡瑋弘位於長島市的酒店日前遭聯邦調查局搜查，原因尚在調查。圖為胡瑋弘在皇后區新鮮草原的酒店。(本報檔案照)
胡瑋弘位於長島市的酒店日前遭聯邦調查局搜查，原因尚在調查。圖為胡瑋弘在皇后區新鮮草原的酒店。(本報檔案照)

皇后區一間酒店日前遭聯邦突擊搜查，儘管案件細節尚未披露，但由於酒店擁有者胡瑋弘(Weihong Hu)與亞當斯政府前高層官員鄭祺蓉(Winnie Greco)關係密切，以及該酒店參與市府刑事司法計畫的背景，使此事件格外受到外界關注。

據「每日新聞」報導，該酒店為位於長島市的五月花酒店(Mayflower Hotel)，目前由市長刑事司法辦公室(Mayor’s Office of Criminal Justice)用作剛出獄者的臨時安置居所。目前尚不清楚聯邦調查的具體目標，也未確定是否在搜查中查扣任何物品。

此外，胡瑋弘還擁有位於新鮮草原(Fresh Meadows)的溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)；據悉，他曾以公帑為鄭祺蓉提供超過八個月的住宿。2021年亞當斯競選市長期間，胡瑋弘亦在該酒店舉辦籌款活動，亞當斯本人曾出席。

針對此次搜查，胡瑋弘的律師表示，他對事件並不知情，並推測調查可能與安置在酒店的前服刑人員有關。市府官員則尚未就此事發表任何回應。

此次搜查正值亞當斯面臨聯邦起訴之際。今年9月，亞當斯因涉嫌貪腐被起訴，指控他在競選市長期間接受非法捐款並進行政治利益交換。亞當斯對指控表示不認罪，案件將於明年4月開庭。

鄭祺蓉則已於今年10月辭去亞當斯政府職務，但其離職原因尚未公開。目前聯邦調查局尚未公布更多信息，案件調查仍在進行中。

亞當斯 長島市 皇后區

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