世界日報升大學教育講座 響應熱烈

不少家長會後表示，講座幫助他們減輕了升學壓力，明確了申請方向，為未來的申請道路提供了清晰的指引。(記者高雲兒╱攝影)

隨著大學申請季節的高峰到來，世界日報 16日在法拉盛喜來登飯店舉辦「升大學教育講座」，吸引約170位家長和學生到場參加，現場座無虛席。本次講座邀請了三位在升學 指導領域各具專長的講師，分享實用建議與申請秘訣，提供全面的升學指導。

活動開場時，大紐約區華人 教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)會長兼世界日報執行董事李德怡致詞。她表示，兩位主講人曾翎毓和黃維祥都是該基金會的獎學金得主，「世界日報不僅提供豐富的教育資訊，也通過贊助獎學金，幫助減輕華人家庭的財務負擔。」

她介紹，基金會每年為高中12年級學生頒發獎學金，金額分別為4000元和1萬元；此外，世界日報還贊助美國教育基金會的夢想獎學金，專為大學二年級及以上學生設計，並根據財務需求，每年申請最高1萬元，並可連續申請四年。李德怡提醒家長，面對大學申請的激烈競爭，要以開放心態看待錄取結果，找到適合孩子的學校。

隨後，三位講師分別展開講座，從不同的專業背景出發，深入講解大學申請的核心議題。紐約大學招生總監曾翎毓(Tiffany Tzeng)帶來主題為「美國大學申請：時間規畫解析與最新趨勢內幕指南」的分享，她講解了美國大學的招生流程，並深入分析招生官評估申請材料的標準。她還提出具體建議，包括如何在高中期間打造強大的學術背景、參與課外活動以及培養領導力，幫助學生和家長更有信心地應對申請挑戰。

湯森哈里斯高中的雙語輔導教師暨升學指導員王稚鶴(Jeremy Wang)則主講「如何申請理想的大學」，他針對不同類型的大學，講解了申請流程及必備材料，並分析了錄取標準。