我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

世界日報升大學教育講座 響應熱烈

記者高雲兒╱紐約報導
不少家長會後表示，講座幫助他們減輕了升學壓力，明確了申請方向，為未來的申請道路提供了清晰的指引。(記者高雲兒╱攝影)
不少家長會後表示，講座幫助他們減輕了升學壓力，明確了申請方向，為未來的申請道路提供了清晰的指引。(記者高雲兒╱攝影)

隨著大學申請季節的高峰到來，世界日報16日在法拉盛喜來登飯店舉辦「升大學教育講座」，吸引約170位家長和學生到場參加，現場座無虛席。本次講座邀請了三位在升學指導領域各具專長的講師，分享實用建議與申請秘訣，提供全面的升學指導。

活動開場時，大紐約區華人教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)會長兼世界日報執行董事李德怡致詞。她表示，兩位主講人曾翎毓和黃維祥都是該基金會的獎學金得主，「世界日報不僅提供豐富的教育資訊，也通過贊助獎學金，幫助減輕華人家庭的財務負擔。」

她介紹，基金會每年為高中12年級學生頒發獎學金，金額分別為4000元和1萬元；此外，世界日報還贊助美國教育基金會的夢想獎學金，專為大學二年級及以上學生設計，並根據財務需求，每年申請最高1萬元，並可連續申請四年。李德怡提醒家長，面對大學申請的激烈競爭，要以開放心態看待錄取結果，找到適合孩子的學校。

隨後，三位講師分別展開講座，從不同的專業背景出發，深入講解大學申請的核心議題。紐約大學招生總監曾翎毓(Tiffany Tzeng)帶來主題為「美國大學申請：時間規畫解析與最新趨勢內幕指南」的分享，她講解了美國大學的招生流程，並深入分析招生官評估申請材料的標準。她還提出具體建議，包括如何在高中期間打造強大的學術背景、參與課外活動以及培養領導力，幫助學生和家長更有信心地應對申請挑戰。

湯森哈里斯高中的雙語輔導教師暨升學指導員王稚鶴(Jeremy Wang)則主講「如何申請理想的大學」，他針對不同類型的大學，講解了申請流程及必備材料，並分析了錄取標準。

哥倫比亞大學經濟系學生黃維祥(Steven Huang)以親身經歷，分享了他成功申請名校的技巧，他深入探討了如何在申請過程中展現個人特色，並傳授撰寫個人陳述的關鍵技巧；不少家長會後表示，講座幫助他們減輕了升學壓力，明確了申請方向，為未來的申請道路提供清晰的指引。

活動開場時，大紐約區華人教育基金會會長兼世界日報執行董事李德怡致詞。(記者高雲兒...
活動開場時，大紐約區華人教育基金會會長兼世界日報執行董事李德怡致詞。(記者高雲兒╱攝影)
現場座無虛席。(記者高雲兒╱攝影)
現場座無虛席。(記者高雲兒╱攝影)
隨著大學申請季節的高峰到來，世界日報於16日在法拉盛喜來登飯店舉辦「升大學教育講...
隨著大學申請季節的高峰到來，世界日報於16日在法拉盛喜來登飯店舉辦「升大學教育講座」，吸引了約170位家長和學生到場參加。從左往右：黃維祥、黎冠中、李德怡、曾翎毓、王稚鶴。(記者高雲兒╱攝影)
李德怡提醒家長，面對大學申請的激烈競爭，要以開放心態看待錄取結果，找到適合孩子的...
李德怡提醒家長，面對大學申請的激烈競爭，要以開放心態看待錄取結果，找到適合孩子的學校。(記者高雲兒╱攝影)

升學 世界日報 華人

上一則

社媒移轉效應 市府機構設BlueSky帳號

下一則

紐約州「清白法案」生效 將封存犯罪紀錄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

麥當勞亞美教育峰會 探索平等機會多樣性

麥當勞亞美教育峰會 探索平等機會多樣性
世報銀髮樂齡展哈岡開幕 健康講座好禮相送民眾踴躍

世報銀髮樂齡展哈岡開幕 健康講座好禮相送民眾踴躍
新澤西城市大學臨時校長 酒駕被控罪

新澤西城市大學臨時校長 酒駕被控罪
大學點新衛星分局 詳情 聯繫方式曝光

大學點新衛星分局 詳情 聯繫方式曝光

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

2024-11-15 19:14

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕