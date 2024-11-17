社媒移轉效應 市府機構設BlueSky帳號

市長辦公室日前下令，要求所有市府機構在新興社交媒體平台BlueSky上設立帳號。(取自市長辦公室)

市長辦公室日前下令，要求所有市府機構在新興社交媒體平台BlueSky上設立帳號。據悉，川普 (Donald Trump)勝選後，馬斯克 (Elon Musk)旗下社媒平台X(前身為Twitter)一度遭遇大量用戶流失，但市長辦公室否認該舉措與川普有關。

亞當斯 辦公室發出的政府內部郵件指出，進駐BlueSky主要是為防止他人在BlueSky上假冒市府機構，以減少虛假信息的傳播，各機構都被要求盡快設立帳號，但暫不開始發布內容。市長發言人加西亞(Liz Garcia)14日晚表示，多個市府機構都向市長辦公室表達了使用BlueSky的意圖。

然而，一位不願具名的市府社群媒體工作人員向「紐約郵報」透露，部分員工對川普當選後繼續使用X平台表示內部不滿，從而促成了這一舉措。但加西亞強調，市長辦公室尚未收到員工對繼續使用X的正式投訴，也無計畫全面放棄該平台。各機構將同時運營X和BlueSky帳號。

BlueSky的迅速崛起與X平台用戶流失密切相關。在馬斯克(Elon Musk)接管後，X平台被批評有放大極右言論之嫌，引發諸多爭議。數據顯示，川普當選後次日，超過11萬5000名用戶註銷了X帳號，創下馬斯克2022年收購該平台以來的單日最大跌幅。與此同時，BlueSky宣布新增逾100萬用戶。

然而，並非所有用戶都對新平台持樂觀態度。家住新澤西的陳先生表示，目前無意轉移到BlueSky，「對馬斯克的不滿還不足以動搖X平台十多年來積累的用戶基礎」；他認為，BlueSky的崛起可能只是曇花一現，類似Facebook旗下Threads平台的經歷。Threads雖在去年7月創下最快達到100萬用戶的紀錄，但到月底便失去了大部分的活躍用戶。