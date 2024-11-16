華聯會22周年籌款晚會 表彰優秀華人

布碌崙華人聯合會日前於班森賀富臨門宴會廳舉行22周年籌款晚會。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 聯合會(United Chinese Association of Brooklyn)14日晚間於班森賀富臨門宴會廳舉行22周年籌款晚會，除表彰多位優秀華人外，現場也邀請舞龍舞獅和舞蹈團，一同慶祝華聯會與社區締結深厚連結。

晚會於晚間7時開始，會長鄧銘賢開場感謝社區居民與協會一路以來的支持，他表示華聯會深耕社區超過20年、服務過上千個家庭，並持續以多樣化活動凝聚社區情感，但一切成就都有賴於工作人員的辛勞付出。他表示，期待華聯會未來的成長與挑戰，希望協會能與社區一起愈來愈茁壯、強大。

席間表揚年度最佳女內科醫師李王美麗、年度最佳男內科醫師蔡亦聰(Steve Cai)、年度最佳校長沙皮羅(Jared Shapiro)、年度市警分局61分局，及年度最佳社區組織美國華人醫師會(Association of Chinese American Physicians)。

許多民選官員與華社人士到場，州檢察長詹樂霞(Letitia James)致詞時先以中文「你好」向與會者打招呼，並認可華聯會為華人社區的付出。此外，她再次呼籲社區居民若有語言和文化的困境，或是遭遇到歧視事件，千萬別姑息，歡迎勇於向檢察長辦公室提出。

州眾議員 寇頓(William Colton)有感於華聯會22年來的成長，從一而終地為華人社區做出貢獻，他也同時感謝與會的警務人員，盛讚他們和華聯會同樣深耕基層，是社區的定心丸。

曲怡文致詞感謝華聯會20多年的付出，而她為提供華聯會更多資源，在任職州參議員期間連續兩年撥款給亞太裔協會，進而幫助華聯會拓展中心。她表示，希望透過擴展協會的服務範圍，讓華社居民能獲得豐沛的資源和協助。